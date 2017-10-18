NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
марта
pda
Поиск
Архив

Праздничные брелоки "Тройка" к 8 Марта начали продавать в метро
2 марта 2018 г. | Время публикации 10:14 | Последние изменения 13:02
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Приуроченные к Международному женскому дню брелоки с функцией "Тройки" появились в продаже в Московском метрополитене. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, сувенир оформили в красном цвете, в левом углу изображен букет цветов, рядом с букетом – крупная цифра 8. Также на брелоке нарисован логотип карты "Тройка". Памятная продукция поступила в продажу во все сувенирные киоски на стойках "Живое общение", а также в сувенирные магазины на станциях "Маяковская" и "Трубная". Всего выпущена одна тысяча тематических брелоков ценой 300 рублей. Кроме того, к 8 марта будут выпущены тематические билеты "Единый" с дизайном, посвященном празднику. Ограниченная партия тиражом 600 тысяч будет продаваться во всех кассах метро.

В октябре прошлого года на стойке "Живое общение" на станции метро "Пушкинская" и в флагманском магазине на станции метро "Маяковская" начали продавать керамические кольца с функцией карты "Тройка" стоимостью 2200 рублей. Ранее в продажу поступили браслеты с функцией карты "Тройка": первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен в течение нескольких часов. А в середине января этого года в продажу поступили два типа браслетов с функцией записи проездного "Единый". Предполагается, что они будут актуальны для туристов, которые смогут оставить себе сувенир на память о поездке в Москву.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Билеты "Единый" в виде браслета поступят в продажу в столичном метро
17 января 2018 г.
Билеты "Единый" в виде браслета поступят в продажу в столичном метро
В продажу поступят два типа браслетов на 20 и на 40 поездок, записать поездки на такой браслет можно будет только один раз и сохранить проездной в качестве сувенира. Если пилотный проект понравится пассажирам, он будет продолжен.
30 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.03.2018   13:22
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 2 марта 2018 г. // Последняя новость 13:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>