Праздничные брелоки "Тройка" к 8 Марта начали продавать в метро

Приуроченные к Международному женскому дню брелоки с функцией "Тройки" появились в продаже в Московском метрополитене. Об этом агентству "Москва"
сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, сувенир оформили в красном цвете, в левом углу изображен букет цветов, рядом с букетом – крупная цифра 8. Также на брелоке нарисован логотип карты "Тройка". Памятная продукция поступила в продажу во все сувенирные киоски на стойках "Живое общение", а также в сувенирные магазины на станциях "Маяковская" и "Трубная". Всего выпущена одна тысяча тематических брелоков ценой 300 рублей. Кроме того, к 8 марта будут выпущены тематические билеты "Единый" с дизайном, посвященном празднику. Ограниченная партия тиражом 600 тысяч будет продаваться во всех кассах метро.
В октябре прошлого года на стойке "Живое общение" на станции метро "Пушкинская" и в флагманском магазине на станции метро "Маяковская" начали продавать керамические кольца
с функцией карты "Тройка" стоимостью 2200 рублей. Ранее в продажу поступили браслеты с функцией карты "Тройка": первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен в течение нескольких часов
. А в середине января этого года в продажу поступили два типа браслетов
с функцией записи проездного "Единый". Предполагается, что они будут актуальны для туристов, которые смогут оставить себе сувенир на память о поездке в Москву.