Праздничные брелоки "Тройка" к 8 Марта начали продавать в метро

17 января 2018 г. Билеты "Единый" в виде браслета поступят в продажу в столичном метро

В продажу поступят два типа браслетов на 20 и на 40 поездок, записать поездки на такой браслет можно будет только один раз и сохранить проездной в качестве сувенира. Если пилотный проект понравится пассажирам, он будет продолжен.