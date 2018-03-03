Под окна домов в районе "Лужников", где пройдет митинг-концерт в поддержку Путина, поставили туалетные кабинки

Жители домов в районе станции метро "Спортивная" поделились фотографиями стройных рядов туалетных кабинок, установленных прямо под окнами в преддверии многотысячного митинга-концерта сторонников Владимира Путина в спорткомплексе "Лужники". Также сообщается, что весь район экстренно очищают от снега и льда.
Жители выразили надежду, что туалеты сгрузили под окна временно и до пользования ими дело не дойдет. Однако в соцсетях пишут, что кабинки обещают убрать только вечером в субботу, то есть, видимо, уже после концерта. Муниципальный депутат района Хамовники Антон Алифанов сообщил, что исполняющая обязанности главы управы пообещала разобраться в ситуации.
"От ее зама Екатерины Берсеневой узнал, что это ДЖКХиБ [департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства] поставил, и что на один день. Мол, завтра вечером уберут. Но это все равно ад - ставить такое под окнами", - пишет
Алифанов.
Митинги в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина пройдут 3 марта по всей стране в 14:00. О согласовании московского митинга организаторы акции ничего не сообщали, но в столичной мэрии подтвердили готовность властей предоставить площадку для проведения политической акции.
С восьми утра до 19:00 движение транспорта возле "Лужников" будет перекрыто, сообщает Twitter
департамента транспорта Москвы. Нельзя будет проехать по улице Доватора, 3-й Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова, по улице Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой, по улице 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. С полуночи 3 марта до окончания мероприятия на этих улицах также вводится запрет на парковку.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин примет участие в митинге. Известно, что с речью выступят около десятка доверенных лиц главы государства, в том числе режиссер Никита Михалков и певец Тимати. Зрителям споют Олег Газманов, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады.
По данным "Эха Москвы", на митинг по разнарядке собирают бюджетников, пенсионеров и студентов
. Требования явиться не оформляются в виде документов, но устные распоряжения были отданы недвусмысленно, поясняет радиостанция. При этом людей планируют привозить даже из других федеральных округов. Задействована и традиционная схема платного участия: соответствующее объявление было опубликовано на форуме "Массовки.net". Вознаграждение обещают довольно скромное - всего 500 рублей
.