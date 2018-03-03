Станции "Бутырскую" и "Фонвизинскую" Люблинско-Дмитровской линии метро временно закроют 10 марта

10 марта для присоединения новых станций к действующей системе метро будут временно закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Как сообщается на сайте
столичной подземки, ограничения связаны с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
В течение дня поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща". От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. На станции метро "Марьина Роща" будет организована выдача компенсационных билетов для бесплатного прохода на станцию "Владыкино", а вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье, 11 марта, в 5:30 утра.
Отмечается, что с открытием новых станций метро улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино и Бескудниковского района. Пользоваться станциями будут около 150 тысяч пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца "Окружная" — на 40%. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.