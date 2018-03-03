

Станции "Бутырскую" и "Фонвизинскую" Люблинско-Дмитровской линии метро временно закроют 10 марта Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



В течение дня поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща". От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. На станции метро "Марьина Роща" будет организована выдача компенсационных билетов для бесплатного прохода на станцию "Владыкино", а вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье, 11 марта, в 5:30 утра.



Отмечается, что с открытием новых станций метро улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино и Бескудниковского района. Пользоваться станциями будут около 150 тысяч пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца "Окружная" — на 40%. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



10 марта для присоединения новых станций к действующей системе метро будут временно закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. Как сообщается на сайте столичной подземки, ограничения связаны с вводом в эксплуатацию станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".В течение дня поезда будут следовать только до станции "Марьина Роща". От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. На станции метро "Марьина Роща" будет организована выдача компенсационных билетов для бесплатного прохода на станцию "Владыкино", а вблизи станций "Петровско-Разумовская" и "Марьина Роща" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок". Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье, 11 марта, в 5:30 утра.Отмечается, что с открытием новых станций метро улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино и Бескудниковского района. Пользоваться станциями будут около 150 тысяч пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца "Окружная" — на 40%. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.



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