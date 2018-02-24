Полиция задержала шестерых активистов, не дававших сорвать заседание депутатов Красносельского района Москвы

Полиция задержала шестерых волонтеров и активистов движения "Солидарность", которые не давали агрессивным гражданам прорваться на заседание Красносельского совета муниципальных депутатов, возглавляемого Ильей Яшиным. Как сообщает ОВД-Инфо
со ссылкой на исполнительного директора "Солидарности" Надежду Митюшкину, было задержано 6 человек.
Инцидент произошел 1 марта. Не попав на заседание, пришедшие вызвали полицейских и написали заявление о якобы имевшей место драке. Их задерживать не стали. Один из активистов отметил, что эти люди не первый раз пытаются сорвать заседание муниципальных депутатов из неприязни к Яшину. Позже всех задержанных отпустили без составления протоколов.
По словам Яшина, заседания пытается срывать "местная несистемная оппозиция": "Врываются в зал с плакатами, кричат, оскорбляют депутатов, перебивают". В связи с этим было решено блокировать "самых буйных" у входа в муниципалитет, а лидеров оппозиции приглашать на заседание и предоставлять слово по вопросам повестки.
"Однако на этот раз в муниципалитет приехал наряд полиции и с одобрения прокуратуры забрал в отдел всех наших волонтеров, полностью разблокировав доступ в зал заседаний. То есть мало того, что полиция и прокуратура ничего не делают для обеспечения общественного порядка - так еще и помогают тем, кто нарушает регламент и пытается срывать заседания", - возмутился Яшин в Facebook
.
Депутаты обратились в Главное управление МВД по Москве и прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании активистов, сообщил Яшин РИА "Новости"
. Ранее Яшин рассказывал о "группе балбесов", которые приходят к станции метро "Красносельская" с плакатами, требуя распустить
совет депутатов района.
"Они дергают прохожих за рукав с требованием подписаться за мою отставку. Люди отказываются, и тогда их начинают снимать и угрожать опубликовать фото в списке "врагов России и пособников майдана", - рассказал политик. По его мнению, такие агрессивные действия только заставляют симпатизировать работе его совета.