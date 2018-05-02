В Москве на фоне аномальной жары прошел ливень "стеной" и град – горожане делятся эмоциями (ФОТО)

На Москву на фоне аномально теплой погоды в первые майские дни обрушились град, гроза и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Ранее об ухудшении погодных условий предупреждали в столичном управлении МЧС. При этом среда, 2 мая, стала в российской столице самым теплым днем с начала текущего года, отмечает агентство городских новостей "Москва"
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"2 мая на базовой московской станции на ВДНХ по состоянию на 12:00 была зафиксирована температура воздуха в 25,7 градусов тепла", - цитируют журналисты заявление Гидрометцентра. В свою очередь, специалисты портала "Метеоновости" отмечали, что погода в столице близка к рекордной.
"Уже в полдень температура в столице достигла почти 26 градусов. До абсолютного максимума дня не хватает каких-то двух с небольшим градусов. Кратковременный дождь ближе к вечеру 2 мая может замедлить повышение температуры. Но все равно она окажется близкой к экстремальной", - подчеркивали специалисты.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на информацию Росгидромета ранее анонсировали сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с. Спасатели подчеркивали, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
"Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить", - отметил сотрудник пресс-службы в разговоре с ТАСС. При сильном ветре и граде рекомендуется переждать непогоду в капитальном сооружении, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, добавил он.
Департамент торговли и услуг уже попросил столичных рестораторов приостановить работы летних веранд из-за надвигающейся грозы. Также предприятиям массового питания порекомендовали укрепить маркизные и пергольные конструкции и закрыть зоны, отмечал телеканал "Москва 24"
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Тем временем жители Москвы массово публикуют в соцсетях фотографии и видео аномальной погоды в столице.