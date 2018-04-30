В Москве 2 мая ожидается рекордная жара

В среду, 2 мая, в Москву придет рекордная жара. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос"
, отмечая, что аналогичная погода наблюдалась в столице 41 год назад.
В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров показывали 13-15 градусов, а днем поднимутся до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм ртутного столба.
Синоптики предупредили, что с 15:00 до 18:00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. В результате возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.
В Подмосковье днем 2 мая температура тоже поднимется до 23-28 градусов.