

В Москве 2 мая ожидается рекордная жара Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров показывали 13-15 градусов, а днем поднимутся до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм ртутного столба.



Синоптики предупредили, что с 15:00 до 18:00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. В результате возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.



В Подмосковье днем 2 мая температура тоже поднимется до 23-28 градусов. В среду, 2 мая, в Москву придет рекордная жара. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос" , отмечая, что аналогичная погода наблюдалась в столице 41 год назад.В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров показывали 13-15 градусов, а днем поднимутся до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм ртутного столба.Синоптики предупредили, что с 15:00 до 18:00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. В результате возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.В Подмосковье днем 2 мая температура тоже поднимется до 23-28 градусов.



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Синоптики между тем отмечают, что в столице 30 апреля зафиксирован самый теплый день года - столбики термометров поднялись до 23,5 градуса. Температурный рекорд 1969 года, впрочем, удержался.



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