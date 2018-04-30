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В Москве 2 мая ожидается рекордная жара
2 мая 2018 г. | Время публикации 09:48 | Последние изменения 09:59
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В среду, 2 мая, в Москву придет рекордная жара. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос", отмечая, что аналогичная погода наблюдалась в столице 41 год назад.

В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров показывали 13-15 градусов, а днем поднимутся до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили, что с 15:00 до 18:00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. В результате возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.

В Подмосковье днем 2 мая температура тоже поднимется до 23-28 градусов.
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Среда, 2 мая 2018 г. // Последняя новость 09:48
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