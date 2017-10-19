Столица может остаться без питьевой воды из-за пробелов в законодательстве

В столичном регионе продолжается приватизация прибрежных земель в пойме верхней Москвы-реки: территории санитарных зон попадают в Генплан как предназначенные для строительства. При этом в градостроительных документах не зафиксированы границы зон санитарной охраны московского водопровода. Чиновники ссылаются друг на друга и на несовершенство законодательства, однако местные жители говорят о коммерческих интересах, пишут "Известия"
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О том, что большинство прибрежных территорий Москвы-реки принадлежит частным владельцам, СМИ писали еще в 2012 году
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В Роспотребнадзоре заявили, что отсутствие нанесенных границ санитарных зон не снимает ответственности за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а обязанность по разработке проектов зон лежит на органах местного самоуправления. Однако застройщиков это не останавливает: земли вдоль Москвы-реки в Одинцовском районе давно распроданы и в генплане Москвы значатся как предназначенные под застройку. Более того, частные собственники, пользуясь отсутствием границ, готовятся к массовой застройке берегов Рублевской станции водоподготовки. Об этом говорится в письме на имя генерального прокурора РФ, посланном жителями поселка Мозжинка, выступившим против застройки
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Прямого ответа на вопрос, почему столичные власти в течение многих лет не могут утвердить проект зон санитарной охраны московского водопровода, никто не дает, при этом без проекта зон сведения об их границах не могут быть внесены в единый реестр. После обращения жителей Мозжинки к мэру столицы Сергею Собянину в Москомархитектуре заявили, что вообще не знают, как устанавливать границы санитарных зон, потому что санитарно-эпидемиологические нормы 2002-го и 2010 годов противоречат друг другу. А в департаменте ЖКХ Москвы, которому подведомственен Мосводоканал, сообщили, что ждут новой редакции санитарных правил, которая находится на согласовании в Роспотребнадзоре. В Мосводоканале дать комментарии по сложившейся ситуации отказались.
Ситуация выглядит еще более странной с учетом того, что часть берегов Москвы-реки в Одинцовском районе входит в Московскую область: если в московских Правилах землепользования и застройки на территории Рублево-Успенского эксклава никаких зон санитарной охраны не обозначено, то на областных картах зон с особыми условиями использования такие санитарные зоны присутствуют, и подмосковные чиновники строго следят за их соблюдением.
В сентябре этого года Мособлсуд признал недействительными права собственности на участки в береговой полосе городского округа Красногорск, удовлетворив иск межрайонной природоохранной прокуратуры, однако произойдет ли то же самое в Одинцовском районе и станет ли это поводом для окончательного решения проблемы застройки санитарных зон, сказать пока невозможно. Между тем все эксперты утверждают, что застройка санитарных зон приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с питьевой водой в столице, которая и без того далека от идеала
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