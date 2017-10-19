Столица может остаться без питьевой воды из-за пробелов в законодательстве

10 июля 2017 г. Эксперты оценили состояние системы водоснабжения Москвы как "близкое к катастрофе"

Из-за массового строительства в московском регионе, а также отсталости канализационных сетей и очистных сооружений ситуация с источниками воды крайне тяжелая. Собянин тем временем заверяет, что в столице "самая чистая вода в стране".