Покупатели нового iPhone X выстроились в очередь за двое суток до начала продаж Рубрики: Общество

iPhones.ru



Человек, занявший в очереди место под номером два, добавил, что он успел заказать iPhone X 27 октября, когда в российском Apple Store начались онлайн-продажи смартфонов. Тогда все аппараты стоимостью от 79 990 рублей раскупили за три минуты. "Я не верю, что 3 ноября мне его доставят. Так что решил купить в магазине", - сказал он. Большинство участников очередей являются студентами московских вузов и планируют купить iPhone X для дальнейшей перепродажи. Фото очередей также публикуются в соцсетях.







Около 12 часов ночи 2 ноября в очереди было всего пять человек. А в 10 вечера 1 ноября у дома 27 по Тверской улице стояло до сотни человек, сообщало издание Возле флагманского магазина "Re:Store" на Тверской улице, в котором с 3 ноября начнутся продажи нового iPhone X, за двое суток выстроились огромные очереди. "Мы в 11 утра начали. Половина людей греется в кафе, половина здесь дежурит. Кафе на нас, конечно, миллионы сейчас заработают", - рассказали корреспонденту "Москва 24" занявшие места у магазина. Многие принесли с собой к магазину складные стулья, термосы и еду.Человек, занявший в очереди место под номером два, добавил, что он успел заказать iPhone X 27 октября, когда в российском Apple Store начались онлайн-продажи смартфонов. Тогда все аппараты стоимостью от 79 990 рублей раскупили за три минуты. "Я не верю, что 3 ноября мне его доставят. Так что решил купить в магазине", - сказал он. Большинство участников очередей являются студентами московских вузов и планируют купить iPhone X для дальнейшей перепродажи. Фото очередей также публикуются в соцсетях.Около 12 часов ночи 2 ноября в очереди было всего пять человек. А в 10 вечера 1 ноября у дома 27 по Тверской улице стояло до сотни человек, сообщало издание iPhones.ru . "Продам место в очереди за iPhone X. Нищеброды мимо, только элита!" - пишет один из пользователей Facebook. При этом у дежурящих рядом с магазином нет уверенности, что новый iPhone удастся купить всем: "Кто-то говорит, 15 тысяч телефонов на всю Россию привезли. Кто-то - 700 смартфонов в магазине будет. Мы не знаем".



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