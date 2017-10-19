Депутат Госдумы усмотрел в закупках Москвой украинского гранита финансирование военной агрессии Киева

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить столичную мэрию в связи с закупками на Украине гранита для программы благоустройства "Моя улица", сообщает телеканал "Дождь"
. По мнению парламентария, мэрия Москвы таким образом "способствовала притоку денежных средств" в украинский бюджет. Полученные деньги Киев затем мог перенаправить на военную операцию в Донбассе.
"Я, конечно, понимаю, бизнес-бизнесом, но не до такой же степени. На Украине траты на армию с 2013 года возросли более чем в четыре раза. Уйма средств тратится на антитеррористическую операцию, жертвами которой становятся и наши добровольцы, которые участвуют в конфликте на стороне непризнанных республик Донбасса. И они там погибают от пуль, производство или покупка которых, пусть и частично, оплачена из московского бюджета", - заявил Рашкин.
Как отмечалось в расследовании
"Медузы", в этом году мэрия Москвы потратила на покупку и укладку гранитных тротуаров более 17,5 миллиарда рублей. При этом российское производство гранита перестало успевать за темпами столичного благоустройства, так что камень пришлось закупать в Китае и на Украине. Именно по этой причине несколько больших улиц начали благоустраивать только осенью.
Журналисты также выяснили, что 89% гранита для городских улиц закупается всего в трех российских компаниях, владеющих гранитными месторождениями. Кроме того, с 2016 года крупные партии гранита приобретаются по схеме с консолидированными закупками. Власти объясняли переход на консолидированные закупки тем, что это дешевле, надежнее и качественнее. Однако цена плитки для города, напротив, увеличилась почти вдвое.
Добавим, что с эксплуатацией гранита тоже не все гладко: оказалось, что зимой он становится очень скользким
, поэтому Москва перешла на закупку плит только с термообработкой. Кроме того, с гранита трудно стереть краску и грязь, а при частом контакте с водой и химикатами он окисляется из-за высокого содержания железа, так что на светлом камне появляются ржавые разводы и пятна.