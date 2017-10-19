"Парящий мост" в "Зарядье" после первых же заморозков превратился в каток

Доступ к "Парящему мосту" в столичном парке "Зарядье" был перекрыт на протяжении почти всей среды из-за того, что на всей его деревянной поверхности образовалась ледяная корка, сообщает РИАМО
со ссылкой на собственного корреспондента. Посетить мост стало возможно лишь после того, как его обработали песком от гололедицы.
По данным агентства, ледяная корка образовалась на мосту из-за неправильно выполненных водостоков. Таким образом, в дальнейшем его работа также будет зависеть от погодных условий. Примечательно, что никаких предупреждающих знаков или других объявлений о возможной наледи в "Зарядье" до сих пор не появилось.
Произошедшее с критикой встретили жители столицы. Так, активист Владимир Федоров напомнил
, что "Парящий мост" обошелся в огромные деньги, однако "изваявшие и спроектировавшие его рукожопы" забыли, что в "Москве случаются минусовые температуры". "Срочно требуется ввалить еще пару миллиардов. А там, глядишь, и ягель в "тундре" вымерзнет. Опять-таки, новый высаживать надо", - возмутился москвич.
Напомним, парк "Зарядье" был открыт президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 сентября этого года. Строительство парка длилось два года, а итоговая стоимость работ составила 14 миллиардов рублей. Строительство "Парящего моста" с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций стоило 860 миллионов рублей.
С момента открытия парк столкнулся со множеством проблем. В частности, в первый же день вандалы
повредили там купол и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Также сообщалось о тысячах похищенных из парка растениях, хотя эта история официального подтверждения так и не получила. Кроме того, на минувшей неделе у строителей парка похитили оборудование
.