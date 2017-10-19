"Парящий мост" в "Зарядье" после первых же заморозков превратился в каток

14 сентября 2017 г. Парк "Зарядье", где посетители за три дня уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы

Поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми не получается. В зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу.