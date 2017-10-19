В столице появится каршеринг с автомобилями Lada

В начале следующего месяца в столице начнет работу каршеринг с отечественными автомобилями Lada, сообщает РБК
. Как ожидается, этот сервис станет самым доступным с точки зрения стоимости поездки: цена одной минуты проката составит 5 рублей, тогда как у крупнейших операторов тариф составляет 7 или 8 рублей в минуту.
В компании "Карусель", которая будет эксплуатировать российские машины, уточнили, что парк нового сервиса будет состоять только из автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач. Низкую стоимость аренды в компании объяснили более дешевым обслуживанием отечественных автомобилей.
Основатель "Карусели" Иван Серебренников заявил, что такой доступный каршеринг сможет отвоевать изрядную долю поездок у такси и общественного транспорта. По его прогнозам, парк каршеринга в Москве в ближайшие 3-5 лет может вырасти до 50 тысяч автомобилей. Сейчас в столице работают пять крупных сервисов каршеринга, автопарк которых составляет более 3,5 тысячи машин.
РБК напоминает, что в апреле этого года московские власти увеличили предельно допустимые габариты автомобилей в системе каршеринга, что позволило каршеринговым компаниям начать использовать автомобили марки Lada.