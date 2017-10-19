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Водителей предупредили об осложнении дорожной обстановки перед ноябрьскими выходными
2 ноября 2017 г. | Время публикации 10:50 | Последние изменения 10:53
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Автомобилистам рекомендовали отложить поездки за город на внепиковые часы в преддверии выходных из-за возможного осложнения дорожно-транспортной ситуации. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

3 и 4 ноября движение в городе и на вылетных магистралях в сторону области будет осложнено из-за проведения праздничных мероприятий в рамках Дня народного единства и последующих выходных дней. Водителей просят сдвинуть поездки за город на внепиковые часы, быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. За город рекомендуется выезжать в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00), либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00. Кроме того, с 4 по 6 ноября возможно затруднение движения в центре Москвы вблизи парков, скверов и других мест проведения праздничных мероприятий. Парковка в эти дни будет бесплатной.

В предпраздничные дни загруженность дорог, особенно при движении в область, возрастает в сравнении с обычными выходными. Наибольшие затруднения на выезде из города ожидаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Щелковском, Рязанском и Алтуфьевском шоссе, Волгоградском проспекте, улицах Люблинская и Профсоюзная, а также на вылетных магистралях, где количество полос уменьшается после МКАД.

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