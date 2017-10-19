На "привлечение" москвичей к управлению городом потратят 200 миллионов рублей

Мэрия Москвы объявила конкурс на создание "системы поддержки информирования населения" о работе столичного "Открытого правительства". На это из бюджета города будет выделено 200 миллионов рублей. Информацию о содержании городского хозяйства и реализации проектов типа "Наш город" правительство собирается демонстрировать в мультимедийном интерактивном формате для повышения доверия к власти и вовлечения москвичей в "решение локальных вопросов". Об этом пишет "Коммерсант"
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Правительство Москвы объявило конкурс на создание "системы поддержки информирования населения" о своей деятельности в рамках программы "Открытое правительство". В рамках системы появится центр открытого правительства, выстроенный как пространство, "демонстрирующее горожанам информацию по содержанию объектов городского хозяйства в мультимедийном интерактивном формате и онлайн-режиме". Такая информация собирается, к примеру, через портал "Наш город". Здесь же будет обобщаться информация Центра автоматической фиксации административных правонарушений, созданного для контроля за содержанием городских территорий. Кроме того, в центре "Открытого правительства" появится лекторий на 150 мест, выставочное пространство и зоны, где информационный и обучающий контент будет доступен "в том числе в формате дополненной реальности". Центр начнет работу в пилотном режиме в феврале-марте 2018 года, на создание всей системы выделено 200 миллионов рублей.
Как заявили в столичном правительстве, таким образом планируется повысить эффективность управления городским хозяйством, попутно внедрив "механизмы учета мнений, потребностей и предпочтений жителей города при принятии управленческих решений". Это должно повысить доверие к власти и привлечь жителей к решению вопросов локального характера, показав новую философию управления городом. Как пояснил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, власти действительно необходимы новые формы и способы коммуникации с горожанами: по его словам, одних только электронных сервисов, которыми пользуются не более 15% граждан, для этого недостаточно.
Это не первый подобный проект столичных властей: так, в мае этого года стало известно, что префектура Северного округа потратит из городского бюджета как минимум 25,6 миллиона рублей на "консультативное сопровождение" исполнительной власти в округе, включая "проведение общественно-политических исследований" о качестве работы исполнительной власти. Компания также должна анализировать публикации в интернете и соцсетях
, чтобы выяснить, как эти проекты влияют на отношение жителей к власти. Еще один проект должен помочь органам власти "влиять на информационное поле в округе": сообщалось, что новая система "обеспечит постоянный мониторинг и оперативный сбор информации" из СМИ и соцсетей, которые будут касаться упоминаемости местных чиновников, включая префекта, и тона сообщений о них.
При этом все планы столичных властей по "улучшению имиджа" оборачиваются против них: город тратит миллиарды рублей на бумажные выпуски городских газет, которые, по словам москвичей, лишь пиарят действия столичных чиновников, а журналисты пишут новости "под копирку", не освещая реальных городских проблем. Зато руководство обращает внимание на "мелочи": в каждой новости с участием Сергея Собянина его имя должно упоминаться не менее трех раз, все материалы жестко контролируются
мэрией и префектурами. А критики мэрии в соцсетях подвергаются травле: некоторые блогеры полагают, что для этого создана специальная фабрика ботов
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