На "привлечение" москвичей к управлению городом потратят 200 миллионов рублей

7 сентября 2017 г. Журналист рассказал о нюансах цензуры в городских СМИ и правиле "трех Собяниных"

При написании каждой заметки, где фигурирует мэр, его имя нужно упомянуть не менее трех раз. Редакции окружных и районных газет каждую неделю получают подробные инструкции о том, какие темы нужно освещать и куда ставить.