Строителей мусоросжигательных заводов в Подмосковье обвинили в нарушении антимонопольного законодательства Рубрики: Общество

Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области Moscow-Live.ru Msk.NewsRu.Com.



Активисты сомневаются в законности реализации пилотного проекта "Чистая страна", предусматривающего строительство в Московской области четырех заводов по термической переработке твердых отходов, а также аналогичного завода в Казани. По их сведениям, в результате проведения инвестиционного конкурса единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье и Татарстане стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2". Обе эти фирмы подчинены частной компании "РТ-Инвест", которая является ответственной за исполнение проекта, и зарегистрированы в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами, а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает.



Кроме того, противников строительства насторожила закрытость информации об источниках финансирования компаний: они предполагают, что строительство будет профинансировано за счет бюджетов всех уровней, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифов на вывоз мусора, энергетического "зеленого" тарифа, а также экологического сбора предприятий с расширенной ответственностью. "Это означает, что частная компания построит крупнейшие в России мусоросжигательные заводы на государственные деньги, а возвращать будет их к себе в карман за счет обязательных платежей населения", - отмечают они.



По их мнению, организация и проведения торгов были осуществлены исключительно в пользу единственных поставщиков, с нарушением антимонопольного законодательства, включая федеральный закон "О защите конкуренции". "Первые шаги выигравших конкурс компаний, уже получивших нашу землю без торгов, подтверждают опасения о том, что в реализации проекта будут задействованы коррупционные и картельные схемы, в результате которых пострадает и население, и госбюджет", - заявил руководитель организации "Чистое Подмосковье" Владимир Силин.



Как отмечается в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, менее чем через месяц после подведения итогов инвестиционного конкурса ООО "АГК-1" был предоставлен земельный участок для строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино. Противники строительства отмечают, что это было сделано без проведения торгов, в нарушение положений Земельного кодекса РФ и антимонопольного законодательства. Кроме того, против строительства заводов собраны десятки тысяч подписей, на что чиновники также предпочли не обращать внимания.



Авторы заявления просят рассмотреть действия ГК "Ростех", АО "РТ-Инвест", ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" на предмет нарушения антимонопольного законодательства, прояснить источники финансирования строительства мусоросжигательных заводов, а также непрозрачную схему возврата инвестиций. Также авторы предлагают предоставить в ФАС подборку материалов, касающихся "сомнительных способов решения вопросов", которые практикуются этими компаниями.



Еще в январе Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить



Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень



Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет Региональная общественная организация "Чистое Подмосковье" направила в адрес Федеральной антимонопольной службы России заявление с просьбой проверить нарушения антимонопольного законодательства со стороны ГК "Ростех", АО "РТ-Инвест", ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2", участвовавших в инвестиционном конкурсе на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Московской области. По их словам, конкурс проводился в интересах единственного участника, к тому же не имеющего опыта работы в строительстве и работы с отходами. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакциюАктивисты сомневаются в законности реализации пилотного проекта "Чистая страна", предусматривающего строительство в Московской области четырех заводов по термической переработке твердых отходов, а также аналогичного завода в Казани. По их сведениям, в результате проведения инвестиционного конкурса единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье и Татарстане стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2". Обе эти фирмы подчинены частной компании "РТ-Инвест", которая является ответственной за исполнение проекта, и зарегистрированы в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами, а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает.Кроме того, противников строительства насторожила закрытость информации об источниках финансирования компаний: они предполагают, что строительство будет профинансировано за счет бюджетов всех уровней, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифов на вывоз мусора, энергетического "зеленого" тарифа, а также экологического сбора предприятий с расширенной ответственностью. "Это означает, что частная компания построит крупнейшие в России мусоросжигательные заводы на государственные деньги, а возвращать будет их к себе в карман за счет обязательных платежей населения", - отмечают они.По их мнению, организация и проведения торгов были осуществлены исключительно в пользу единственных поставщиков, с нарушением антимонопольного законодательства, включая федеральный закон "О защите конкуренции". "Первые шаги выигравших конкурс компаний, уже получивших нашу землю без торгов, подтверждают опасения о том, что в реализации проекта будут задействованы коррупционные и картельные схемы, в результате которых пострадает и население, и госбюджет", - заявил руководитель организации "Чистое Подмосковье" Владимир Силин.Как отмечается в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, менее чем через месяц после подведения итогов инвестиционного конкурса ООО "АГК-1" был предоставлен земельный участок для строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино. Противники строительства отмечают, что это было сделано без проведения торгов, в нарушение положений Земельного кодекса РФ и антимонопольного законодательства. Кроме того, против строительства заводов собраны десятки тысяч подписей, на что чиновники также предпочли не обращать внимания.Авторы заявления просят рассмотреть действия ГК "Ростех", АО "РТ-Инвест", ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" на предмет нарушения антимонопольного законодательства, прояснить источники финансирования строительства мусоросжигательных заводов, а также непрозрачную схему возврата инвестиций. Также авторы предлагают предоставить в ФАС подборку материалов, касающихся "сомнительных способов решения вопросов", которые практикуются этими компаниями.Еще в январе Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, итогом которой стало спешное закрытие мусорного полигона "Кучино" в Балашихе по жалобам местных жителей. Путин отметил, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара" мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание . А экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.



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