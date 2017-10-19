В пятницу в столице ожидаются осадки и гололедица Рубрики: Погода

Global Look Press В пятницу, 3 ноября, столицу ожидают осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр России . Ночью переменная облачность, по области местами небольшой снег, гололедица. Температура в Москве минус 3 - минус 5, по области от 2 до 7 градусов мороза, ветер западный с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром гололедица, температура в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.



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