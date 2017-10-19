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Сезон велопроката-2017 признали рекордным
2 ноября 2017 г. | Время публикации 08:27 | Последние изменения 10:06
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
 
Moscow-Live.ru
В Москве завершился сезон работы велопроката. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, велосезон-2017 стал рекордным - жители и гости столицы совершили на городских велосипедах почти 2,4 миллиона поездок. В 2016 году столичный велопрокат использовали 1,6 миллиона раз, а в 2015 году - 880 тысяч раз.

Велосипеды уберут со станций постепенно, но не позднее 20 ноября, и перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону. В 2018-м и 2019 году планируется добавлять в сеть по 50 станций и по 500 велосипедов: пункты проката расположат возле транспортно-пересадочных узлов, станций метро, МЦК, в деловых и жилых районах в двух-трех километрах от метро: с открытием станций МЦК значительно выросло число поездок в районе станций "Спортивная" и "Площадь Гагарина". Таким образом, к 2019 году в Москве будет работать 480 станций, а парк расширится до пяти тысяч велосипедов, также планируется увеличить количество точек проката электровелосипедов.

Москвичи, со своей стороны, отмечают, что даже летом не удается в полной мере получить удовольствие от велосипедных прогулок. Улицы в центре города и любимые веломаршруты в самый разгар сезона из года в год перекапывают, обустроенные велодорожки неожиданно исчезают, а полосы на обочинах дороги не защищают велосипедистов от автомобилей.

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