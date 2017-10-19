Сезон велопроката-2017 признали рекордным

В Москве завершился сезон работы велопроката. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы
, велосезон-2017 стал рекордным - жители и гости столицы совершили на городских велосипедах почти 2,4 миллиона поездок. В 2016 году столичный велопрокат использовали 1,6 миллиона раз, а в 2015 году - 880 тысяч раз.
Велосипеды уберут со станций постепенно, но не позднее 20 ноября, и перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону. В 2018-м и 2019 году планируется добавлять в сеть по 50 станций
и по 500 велосипедов: пункты проката расположат возле транспортно-пересадочных узлов, станций метро, МЦК, в деловых и жилых районах в двух-трех километрах от метро: с открытием станций МЦК значительно выросло число поездок в районе станций "Спортивная" и "Площадь Гагарина". Таким образом, к 2019 году в Москве будет работать 480 станций, а парк расширится до пяти тысяч велосипедов, также планируется увеличить количество точек проката электровелосипедов
.
Москвичи, со своей стороны, отмечают, что даже летом не удается в полной мере получить удовольствие от велосипедных прогулок. Улицы в центре города и любимые веломаршруты в самый разгар сезона из года в год перекапывают
, обустроенные велодорожки неожиданно исчезают
, а полосы на обочинах дороги не защищают велосипедистов от автомобилей.