Сезон велопроката-2017 признали рекордным

17 июля 2017 г. Столичные пункты велопроката могут продолжить работу зимой

Власти планируют ежегодно добавлять по 50 точек велопроката и 500 велосипедов, открывая их в том числе вблизи станций МЦК. Кроме того, в последние годы увеличивается количество москвичей, использующих велосипед зимой.