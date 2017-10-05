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Временного замначальника ОВД Северного Чертаново арестовали за взятку в миллион рублей от обвиняемого в краже
2 октября 2017 г. | Время публикации 14:02
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Замначальника отдела полиции Северного Чертаново отправлен под домашний арест по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает сайт Главного следственного управления СК по Москве, полицейский получил деньги за прекращение уголовного преследования обвиняемого в краже.

По данным следствия, 22 сентября адвокат получил от обвиняемого 1,2 миллиона рублей, пообещав повлиять на ход расследования. Часть взятки предназначалась временно исполняющему обязанности начальника отделения уголовного розыска Северного Чертаново по оперативной работе. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что полицейский получил от адвоката 1 миллион рублей.

29 сентября сотрудника ОВД задержали. Майор полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В ходе допроса подозреваемый 1974 года рождения признал вину в полном объеме. Адвокат тоже отправлен под домашний арест по аналогичной статье.
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