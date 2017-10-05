Независимые муниципальные депутаты начнут бороться за реальные полномочия Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Итогом конгресса стало принятие резолюции: депутаты намерены добиваться расширения своих полномочий и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра Москвы. Похожие цели ставит перед собой Ассоциация независимых депутатов Дмитрия Гудкова - Максима Каца, которые тоже встретились с новоизбранными депутатами и бывшими кандидатами в выходные.



Обе встречи прошли автономно. По словам Галяминой и Яшина, кандидатов в мэры решили не приглашать на конгресс, поэтому Гудкова там не было. "Возникла развилка: приглашать кандидатов в мэры и всем дать высказаться, либо не приглашать никого. Потому что если мы приглашаем какого-то одного кандидата в мэры, мы фактически весь наш конгресс делаем его предвыборной площадкой", - пояснил Яшин



"Конгресс принял резолюцию с тремя простыми и важными требованиями, - рассказал в



Европейская хартия, ратифицированная Россией, гарантирует "децентрализацию власти, передачу местному самоуправлению наиболее полных полномочий, широкую автономию муниципалитетов". Депутаты намерены сформировать пакет поправок в законопроект о местном самоуправлении и внести его в Мосгордуму от нескольких муниципалитетов. Добиваться принятия поправок и отмены муниципального фильтра участники конгресса намерены с помощью общественно-политической кампании.



"Точно так же, как мы, несмотря на все противодействие мэрии, сумели победить на выборах... и перебить вот этот административный ресурс, точно так же мы будем обращаться к людям всеми доступными способами, в том числе используя трибуну муниципальных собраний, будем убеждать их поддержать наши требования об отмене муниципального фильтра", - сообщил Яшин телеканалу



Избранные муниципальные депутаты Илья Яшин (Красносельский район), Юлия Галямина (Тимирязевский район) и Константин Янкаускас (Зюзино) провели в выходные конгресс независимых депутатов . В мероприятии участвовали около 200 человек - победившие депутаты, не прошедшие кандидаты, а также приглашенные эксперты и представители независимых профсоюзов.Итогом конгресса стало принятие резолюции: депутаты намерены добиваться расширения своих полномочий и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра Москвы. Похожие цели ставит перед собой Ассоциация независимых депутатов Дмитрия Гудкова - Максима Каца, которые тоже встретились с новоизбранными депутатами и бывшими кандидатами в выходные.Обе встречи прошли автономно. По словам Галяминой и Яшина, кандидатов в мэры решили не приглашать на конгресс, поэтому Гудкова там не было. "Возникла развилка: приглашать кандидатов в мэры и всем дать высказаться, либо не приглашать никого. Потому что если мы приглашаем какого-то одного кандидата в мэры, мы фактически весь наш конгресс делаем его предвыборной площадкой", - пояснил Яшин "Коммерсанту" "Конгресс принял резолюцию с тремя простыми и важными требованиями, - рассказал в Facebook Константин Янкаускас - 1. Привести федеральные и московские законы о местном самоуправлении в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления. 2. Принять новый городской закон о местном самоуправлении, расширяющий полномочия муниципальных Советов. 3. Отменить муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы и обеспечить свободное участие в них всех независимых кандидатов".Европейская хартия, ратифицированная Россией, гарантирует "децентрализацию власти, передачу местному самоуправлению наиболее полных полномочий, широкую автономию муниципалитетов". Депутаты намерены сформировать пакет поправок в законопроект о местном самоуправлении и внести его в Мосгордуму от нескольких муниципалитетов. Добиваться принятия поправок и отмены муниципального фильтра участники конгресса намерены с помощью общественно-политической кампании."Точно так же, как мы, несмотря на все противодействие мэрии, сумели победить на выборах... и перебить вот этот административный ресурс, точно так же мы будем обращаться к людям всеми доступными способами, в том числе используя трибуну муниципальных собраний, будем убеждать их поддержать наши требования об отмене муниципального фильтра", - сообщил Яшин телеканалу "Дождь"



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