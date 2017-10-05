Москвичи устроили в Покровском-Стрешнево флешмоб в защиту "ядовитого" пруда, который хотят забетонировать Рубрики: Общество

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Во время флешмоба москвичам удалось остановить незаконные работы в парке и заглушить мотор дизельного генератора. Рабочие не смогли показать никаких разрешительных документов на работы и не стали вступать в открытый конфликт с протестующими. Тем не менее работы вблизи пруда продолжаются. "Разрыто и засыпано песчаными кучами песком 500 кв м. Сложены штабелями трубы. Все это уже само по себе наносит ущерб парку. А еще установлены бытовки и работает техника", - пишет в







По словам местных жителей, чиновники объявили всю рыбу и даже ил пруда ядовитыми и подлежащими уничтожению, требуя бетонирования пруда. Между тем, по словам экологов, дно можно было бы очистить при помощи специальной уборочной машины, не спуская воду и не нанося ущерба флоре и фауне пруда. Люди опасаются, что Иваньковский пруд постигнет участь Головинского пруда: после того, как его берега забетонировали и обложили сетками с камнями, а также высыпали несколько тонн песка, пруд мгновенно зарос ряской и тиной и превратился в мертвую зону.



Кроме того, в парке планируется строительство обводного коллектора, который собираются пустить по зеленой зоне. Хотя федеральный закон прямо запрещает использовать земли ООПТ под строительство посторонних объектов, а работы по благоустройству разрушат исторически сложившийся ландшафт парка, поставят под угрозу живущих у пруда птиц и уничтожит в его береговой зоне естественную флору и фауну, экологическая экспертиза "не заметила" таких грубых нарушений. Ее выводы теперь планируется оспаривать в суде.



Также на территории пруда планируют сделать понтонные плавучие бассейны по образцу парка в Кузьминках, "где эти бассейны и сооружения, их окружающие, уже на следующий год благополучно разрушаются и моментально зарастают тиной и ряской". По словам москвичей, купаться в таких бассейнах никто не рискует, и они почти все время закрыты на висячий замок. К тому же для поддержания санитарии необходима "целая бригада уборщиков, чистильщиков и слесарей", а также круглосуточная охрана от вандалов, в противном случае купальщиков ждут кишечные и кожные инфекции. Активисты требуют создать рабочую группу по вопросам развития, благоустройства и охраны парка с участием жителей, экологов, экспертов и депутатов. В мэрии Москвы и департаменте природопользования ситуацию не комментируют.



На столичной карте есть и другие подобные горячие точки. Вандальное благоустройство пришло в



Около 500 человек встали живой цепью вокруг Иваньковского пруда в парке Покровское-Стрешнево в знак протеста против планов властей замостить пруд бетоном, спустить воду и превратить пруд в яму, сообщает портал Activatica.org . Акция прошла 30 сентября.Во время флешмоба москвичам удалось остановить незаконные работы в парке и заглушить мотор дизельного генератора. Рабочие не смогли показать никаких разрешительных документов на работы и не стали вступать в открытый конфликт с протестующими. Тем не менее работы вблизи пруда продолжаются. "Разрыто и засыпано песчаными кучами песком 500 кв м. Сложены штабелями трубы. Все это уже само по себе наносит ущерб парку. А еще установлены бытовки и работает техника", - пишет в Facebook глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он намерен добиваться прекращения любых работ в парке до выполнения решений созданной инициативной группы.По словам местных жителей, чиновники объявили всю рыбу и даже ил пруда ядовитыми и подлежащими уничтожению, требуя бетонирования пруда. Между тем, по словам экологов, дно можно было бы очистить при помощи специальной уборочной машины, не спуская воду и не нанося ущерба флоре и фауне пруда. Люди опасаются, что Иваньковский пруд постигнет участь Головинского пруда: после того, как его берега забетонировали и обложили сетками с камнями, а также высыпали несколько тонн песка, пруд мгновенно зарос ряской и тиной и превратился в мертвую зону.Кроме того, в парке планируется строительство обводного коллектора, который собираются пустить по зеленой зоне. Хотя федеральный закон прямо запрещает использовать земли ООПТ под строительство посторонних объектов, а работы по благоустройству разрушат исторически сложившийся ландшафт парка, поставят под угрозу живущих у пруда птиц и уничтожит в его береговой зоне естественную флору и фауну, экологическая экспертиза "не заметила" таких грубых нарушений. Ее выводы теперь планируется оспаривать в суде.Также на территории пруда планируют сделать понтонные плавучие бассейны по образцу парка в Кузьминках, "где эти бассейны и сооружения, их окружающие, уже на следующий год благополучно разрушаются и моментально зарастают тиной и ряской". По словам москвичей, купаться в таких бассейнах никто не рискует, и они почти все время закрыты на висячий замок. К тому же для поддержания санитарии необходима "целая бригада уборщиков, чистильщиков и слесарей", а также круглосуточная охрана от вандалов, в противном случае купальщиков ждут кишечные и кожные инфекции. Активисты требуют создать рабочую группу по вопросам развития, благоустройства и охраны парка с участием жителей, экологов, экспертов и депутатов. В мэрии Москвы и департаменте природопользования ситуацию не комментируют.На столичной карте есть и другие подобные горячие точки. Вандальное благоустройство пришло в парк 50-летия Октября . Работы ведутся с грубейшим нарушением законодательства: при отсутствии государственной экологической экспертизы и согласования департамента природопользования Москвы в парке срывают грунт и снимают природный дерн, на место которого ляжет рулонный газон. Виновные не раз привлекались к административной ответственности, в том числе по линии департамента природопользования и ОАТИ, однако работы там не остановлены до сих пор.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 сентября 2017 г. Вандальное благоустройство пришло в парк 50-летия Октября на западе Москвы

Работы в парке ведутся при отсутствии экологической экспертизы и разрешения от департамента природопользования Москвы. Вместо природного дерна кладут рулонный газон, а грунт снимают, не кладя вместо него ничего.

