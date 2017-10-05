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Удобную трамвайную остановку на Покровском бульваре ликвидировали после благоустройства
2 октября 2017 г. | Время публикации 10:37 | Последние изменения 13:09
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В центре столицы продолжают отменять удобные остановки общественного транспорта. Как пишет в своем блоге бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, одну из остановок на Покровском бульваре фактически отменили после работ по программе "Моя улица", объединив со следующей остановкой.

Будник рассказал, что в начале марта, когда он еще был в статусе депутата, к нему обратились жители соседнего переулка и сообщили, что трамвайную остановку "Дурасовский переулок" на Покровском бульваре хотят отменить, о чем уже предупреждают в трамваях по громкой связи. На этой остановке можно сесть в трамваи маршрутов А, 3 и 39 (по ходу движения в сторону станции метро "Чистые пруды"). Остановкой пользуются жители Дурасовского, Малого и Большого Трехсвятительского переулков, а также сотрудники близлежащих учреждений и пожилые прихожане двух церквей.

В департаменте транспорта и "Мосгортрансе" сообщили, что решение об отмене остановки не принималось. Но после того, как летом на Яузском и Покровском бульваре начались работы по программе "Моя улица", стало известно, что остановку все же отменят. "23 сентября рабочие просто сняли со столба инфотабличку, информирующую о том, что здесь трамвайная остановка. Теперь трамваи здесь не останавливаются", - сообщает депутат.

На сайте "Мосгортранса" говорится, что остановка "переносится на новую комфортную посадочную платформу и объединяется с остановкой "Казарменный переулок". "На самом деле, ничего не переносится, а просто отменили одну остановку на маршруте, и отправили жителей к следующей, по ходу движения трамваев. Ну а для более комфортного передвижения жителей к новой комфортной остановке, на тротуаре в этом году уложили плитку", - отмечает он.

Подобная ситуация отмечается на Пречистенке: остановку общественного транспорта перенесли в сторону Садового кольца, лишив местных жителей и студентов Академии художеств удобного им маршрута. В "Мосгортрансе" заявили, что восстановление остановки на прежнем месте нецелесообразно, а остановка размещена "на вновь построенных посадочных площадках". Сами местные жители никаких площадок не увидели, заявив, что чиновники лишили пожилых людей возможности доехать до метро и поликлиники на автобусе.
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