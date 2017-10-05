Дождливая и ветреная погода ждет столичный регион до конца недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В ночь на среду, 4 октября, погода без осадков, минимальная температура в Москве 2-4, по области составит 2-7 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь, порывы южного ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. При этом потеплеет до 8-10 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье.



В четверг, 5 октября, прогнозируется умеренный дождь и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью 5-7 градусов тепла в столице и 3-8 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 8-10 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов по области. В пятницу, 6 октября, временами будет идти дождь, ночью прогнозируется 3-8, днем 8-13 градусов тепла. Такая же погода сохранится и в субботу, 7 октября. В течение недели в столице ожидается дождливая и ветреная погода. Как сообщает портал "Метеоновости" , уже во вторник, 3 октября, атлантический вихрь принесет дожди и повышение температуры, исключив ночные заморозки. Несмотря на преобладание облачной погоды, осадков не ожидается. В ночные часы температура понизится до одного-трех градусов, а по области местами и до ноля градусов, днем она составит 8-10 градусов тепла.В ночь на среду, 4 октября, погода без осадков, минимальная температура в Москве 2-4, по области составит 2-7 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь, порывы южного ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. При этом потеплеет до 8-10 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье.В четверг, 5 октября, прогнозируется умеренный дождь и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью 5-7 градусов тепла в столице и 3-8 градусов в Подмосковье. Днем ожидается 8-10 градусов тепла в Москве и 6-11 градусов по области. В пятницу, 6 октября, временами будет идти дождь, ночью прогнозируется 3-8, днем 8-13 градусов тепла. Такая же погода сохранится и в субботу, 7 октября.



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