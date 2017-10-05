Власти обнародовали планы программы "Моя улица" до конца года

Столичные власти обнародовали расширенные планы по программе "Моя улица", которую планируется продлить до декабря. За два месяца благоустроят Верхнюю и Нижнюю Радищевскую улицы, Николоямскую, Солянку, Яузскую, Костомаровский проезд, улицу Высоцкого, Большую Полянку, а также закончат реконструкцию Волхонки и Зацепского Вала. Об этом сообщает M24.ru
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К 80-летию Владимира Высоцкого приведут в порядок площадь вокруг Театра на Таганке
, а на улице Высоцкого перед музеем создадут парк. На Верхней Радищевской улице появится выделенная полоса для общественного транспорта, автомобилистам останется по одной полосе в центр и из центра вместо четырех полос. на Николоямской улице организуют первую веломастерскую в городе, а на пересечении Николоямской и Земляного Вала разобьют сквер и установят павильон с небольшим кафе. Зону отдыха от проезжей части отделят деревьями и кустарниками. Под Ульяновской эстакадой вместо парковки появится транзитная зона для пешеходов.
Кроме того, в октябре начнется ремонт фасадов станций метро. Всего приведут в порядок вестибюли станций "Курская" (Кольцевая линия), "Курская" (Арбатско-Покровская линия), "Краснопресненская", "Баррикадная", "Павелецкая (Кольцевая линия), "Библиотека имени Ленина", "Автозаводская", "Театральная", "Таганская" (Кольцевая линия), "Арбатская" (Арбатско-Покровская линия), "Октябрьская" (Калужско-Рижская линия), "Добрынинская", "Кузнецкий Мост", "Рижская", "Спортивная", "Алексеевская", "Сокол". На фасадах 13 вестибюлей, которые считаются объектами культурного наследия, восстановят лепнину и штукатурку, а стены покроют специальным составом для предотвращения плесени и для защиты от непогоды. Устаревшие светильники на фасадах заменят на светодиодные.
Также до декабря планируется закончить реконструкцию Волхонки, которая превратится в четырехполосный бульвар с зеленой зоной, а пешеходная часть расширится до 17-28 метров. В новое мощение напротив Пушкинского музея вмонтируют латунную карту музейного квартала и установят информационные стелы с картами. В сквере между Большим Знаменским и Малым Знаменским переулками высадят газон. Вокруг сохранившейся заправки 1930-х годов
благоустроят территорию, а сама заправка превратится в музейный экспонат под открытым небом. На Зацепском валу посадят деревья, а перед Бахрушинским музеем восстановят исторический палисадник.