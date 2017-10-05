NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
октября
pda
Поиск
Архив

Власти обнародовали планы программы "Моя улица" до конца года
2 октября 2017 г. | Время публикации 08:41
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичные власти обнародовали расширенные планы по программе "Моя улица", которую планируется продлить до декабря. За два месяца благоустроят Верхнюю и Нижнюю Радищевскую улицы, Николоямскую, Солянку, Яузскую, Костомаровский проезд, улицу Высоцкого, Большую Полянку, а также закончат реконструкцию Волхонки и Зацепского Вала. Об этом сообщает M24.ru.

К 80-летию Владимира Высоцкого приведут в порядок площадь вокруг Театра на Таганке, а на улице Высоцкого перед музеем создадут парк. На Верхней Радищевской улице появится выделенная полоса для общественного транспорта, автомобилистам останется по одной полосе в центр и из центра вместо четырех полос. на Николоямской улице организуют первую веломастерскую в городе, а на пересечении Николоямской и Земляного Вала разобьют сквер и установят павильон с небольшим кафе. Зону отдыха от проезжей части отделят деревьями и кустарниками. Под Ульяновской эстакадой вместо парковки появится транзитная зона для пешеходов.

Кроме того, в октябре начнется ремонт фасадов станций метро. Всего приведут в порядок вестибюли станций "Курская" (Кольцевая линия), "Курская" (Арбатско-Покровская линия), "Краснопресненская", "Баррикадная", "Павелецкая (Кольцевая линия), "Библиотека имени Ленина", "Автозаводская", "Театральная", "Таганская" (Кольцевая линия), "Арбатская" (Арбатско-Покровская линия), "Октябрьская" (Калужско-Рижская линия), "Добрынинская", "Кузнецкий Мост", "Рижская", "Спортивная", "Алексеевская", "Сокол". На фасадах 13 вестибюлей, которые считаются объектами культурного наследия, восстановят лепнину и штукатурку, а стены покроют специальным составом для предотвращения плесени и для защиты от непогоды. Устаревшие светильники на фасадах заменят на светодиодные.

Также до декабря планируется закончить реконструкцию Волхонки, которая превратится в четырехполосный бульвар с зеленой зоной, а пешеходная часть расширится до 17-28 метров. В новое мощение напротив Пушкинского музея вмонтируют латунную карту музейного квартала и установят информационные стелы с картами. В сквере между Большим Знаменским и Малым Знаменским переулками высадят газон. Вокруг сохранившейся заправки 1930-х годов благоустроят территорию, а сама заправка превратится в музейный экспонат под открытым небом. На Зацепском валу посадят деревья, а перед Бахрушинским музеем восстановят исторический палисадник.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Медуза": программа "Моя улица" впервые растянется до зимы
20 сентября 2017 г.
"Медуза": программа "Моя улица" впервые растянется до зимы
До января продлятся работы на улицах в районе метро "Таганская". Они стояли в планах на следующий год, но мэрия поручила по максимуму благоустроить их до января, когда будет отмечаться 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого.
12 сентября 2017 г.
14 августа 2013 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.10.2017   17:46
8
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 5 октября 2017 г. // Последняя новость 17:24
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>