Больше трех тысяч человек эвакуировали из торгового центра "Афимолл-Сити"

2 апреля 2018 г. Посещаемость торговых центров в столичном регионе снизилась на 20% из-за пожара в Кемерово

Посещаемость торговых центров в минувшие выходные оказалась снижена на 10-20%. Участники рынка связывают спад посещаемости с новостями о пожаре в Кемерово и с массовыми призывами бойкотировать торговые центры в субботу, 31 марта.