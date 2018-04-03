Больше трех тысяч человек эвакуировали из торгового центра "Афимолл-Сити"

Посетителей торгового центра "Афимолл-Сити" эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИА "Новости"
источник в экстренных службах столицы. Идет проверка всех этажей здания.
Ранее РИАМО
сообщало, что посетителей торгового центра не пускают внутрь со стороны бизнес-центра "Москва-Сити", не объясняя причин. У входа со стороны "Москва-Сити" образовалось большое скопление людей.
Как уточняет ТАСС, причиной инцидента стало задымление в ресторане "Бургер Кинг" на четвертом этаже торгового центра. Там уточнили, что здание покинули около трех тысяч человек, пожарные проверяют помещение на наличие возможных скрытых очагов возгорания. По данным источника, по итогам проверки возгорания не обнаружено, а причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане. Торговый центр возобновил работу менее чем через час после эвакуации.
Накануне посетители торгового центра "Рио" на юго-западе Москвы были выведены из здания во время проведения тренировки по эвакуации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в здании проводилась тренировочная эвакуация, в ходе которой была включена пожарная сигнализация. Люди были эвакуированы из здания в рамках тренировки, проверка показала штатную работу систем пожарной безопасности.
Напомним, в Москве и Подмосковье в выходные 31 марта и 1 апреля на 10−20% снизилась посещаемость торговых центров. Участники рынка связывают спад посещаемости с новостями о пожаре в Кемерово и с массовыми призывами бойкотировать торговые центры
. Через различные мессенджеры в массовом порядке передавались тексты с призывом объявить 31 марта бойкот всем торговым центрам, напомнив их владельцам об ответственности и ценности человеческой жизни. Авторы сообщения призвали владельцев ТЦ провести учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто показать свою готовность к ЧП.