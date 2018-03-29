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Больше тысячи нарушений пожарной безопасности нашли в крупных ТЦ Подмосковья за четыре дня
3 апреля 2018 г. | Время публикации 17:01 | Последние изменения 17:41
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Сотрудники МЧС обнаружили более тысячи нарушений требований пожарной безопасности, проверив меньше трети мест массового пребывания людей в Подмосковье после трагедии в Кемерово. Об этом на заседании правительства Московской области рассказал начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин, передает РБК.

По его словам, с 30 марта по 2 апреля специалисты проверили 233 объекта, включая 191 торгово-развлекательный центр. Это 20 процентов от проверяемых в первую очередь объектов, уточнил Полетыкин. МЧС выявило 1266 нарушений, больше всего - в отдельных зданиях в Пушкино, Раменском, Истре, Домодедово, Видном, Щелково, поселке Обухово, Луховицах и Королеве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил на заседании, что область занимает "одно из первых мест" по числу торговых центров, и объектов социального назначения. В регионе также "огромное количество и школ, и детских садов". "Все это должно строго соответствовать требованиям пожарной безопасности. И главное - не план эвакуации, который висит на двери, а самое важное - чтобы и наши дети, и взрослые четко представляли правила поведения в экстремальной ситуации", - цитирует Воробьева пресс-служба в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что власти Подмосковья намерены проводить регулярные учения по пожарной безопасности. "Только это позволит радикально снизить риски при возникновении пожаров", - сказал Воробьев. Проверки МЧС в торговых центрах продлятся до 20 апреля.

По данным участников рынка, в минувшие выходные посещаемость торговых центров в столичном регионе снизилась на 10-20 процентов после пожара в Кемерово и массовых призывов бойкотировать торговые центры.

Помимо МЧС проверки в торговых центрах проводят и гражданские активисты, в том числе участники движения "Открытая Россия". Как сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru, почти на всех проверенных площадках было выявлено множество грубых нарушений, способных привести к большому количеству жертв в случае пожара: от заблокированных запасных выходов до ветхой проводки. Из двадцати осмотренных центров по стране проверку прошел только московский ТЦ "Митино", констатирует издание.
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