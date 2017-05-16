В Подмосковье выделили более 190 миллионов рублей на охрану здания правительства от "группового нападения"

Власти Подмосковья потратят около 200 миллионов рублей из бюджета на защиту Дома правительства от утечки информации и "группового нападения", сообщает Sobesednik.ru
. Так, согласно порталу госзакупок
, область готова потратить 4,7 миллиона рублей на техническую защиту зала заседаний. Еще более 190 миллионов рублей выделяется на физическую охрану Дома правительства.
Издание связывает оба конкурса с мартовским стихийным митингом в Волоколамске, на котором жители закидали снежками губернатора Андрея Воробьева и напали
на экс-главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Первая закупка была размещена через два дня после митинга, однако ее вряд ли можно напрямую связать с народными волнениями. Согласно техническому заданию, оборудование закупается для обеспечения безопасности информации, обрабатываемой в зале заседаний.
Второй конкурс, как пишет Sobesednik.ru, проводился "чуть раньше". По данным сайта, победитель обязан выставить вокруг Дома правительства 40 круглосуточных постов. В числе прочего охрана должна будет применять оружие для "защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах", и в случае "отражения группового нападения". Контракт стоимостью более 190 миллионов рублей достался структуре Росгвардии ФГУП "Охрана", хотя другой участник конкурса предлагал более выгодную цену - 180,5 миллиона рублей.
Кроме того, по подсчетам издания, правительство Московской области закупило в марте услуг по организации банкетов, товаров для блюд японской кухни и элитного алкоголя на сумму, "равную стоимости 16 тысяч респираторов, предназначенных для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды".
Напомним, в ночь 21 марта на полигоне "Ядрово" под Волоколамском произошел выброс свалочного газа. Утром десятки детей
прямо с уроков были отправлены в районную больницу из-за плохого самочувствия. К врачам также обращались и взрослые, однако медики, по официальным данным, не нашли связи
между недомоганиями и выбросами со свалки.
Днем 21 марта жители Волоколамска провели у больницы стихийный митинг
. Вечером на место прибыли Воробьев и Гаврилов. Последнего собравшиеся затянули в толпу, угрожали ему, если у пострадавших детей обнаружится что-то серьезное, оторвали ему капюшон и ударили по голове. Губернатор успел скрыться от народного гнева в больнице. Когда он вышел и отправился "разговаривать" с телекамерами вместо митингующих, жители закидали его снежками.