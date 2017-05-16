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В Подмосковье выделили более 190 миллионов рублей на охрану здания правительства от "группового нападения"
3 апреля 2018 г. | Время публикации 16:01
Рубрики: Экономика  
 
© РИА Новости /Антон Денисов
Власти Подмосковья потратят около 200 миллионов рублей из бюджета на защиту Дома правительства от утечки информации и "группового нападения", сообщает Sobesednik.ru. Так, согласно порталу госзакупок, область готова потратить 4,7 миллиона рублей на техническую защиту зала заседаний. Еще более 190 миллионов рублей выделяется на физическую охрану Дома правительства.

Издание связывает оба конкурса с мартовским стихийным митингом в Волоколамске, на котором жители закидали снежками губернатора Андрея Воробьева и напали на экс-главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Первая закупка была размещена через два дня после митинга, однако ее вряд ли можно напрямую связать с народными волнениями. Согласно техническому заданию, оборудование закупается для обеспечения безопасности информации, обрабатываемой в зале заседаний.

Второй конкурс, как пишет Sobesednik.ru, проводился "чуть раньше". По данным сайта, победитель обязан выставить вокруг Дома правительства 40 круглосуточных постов. В числе прочего охрана должна будет применять оружие для "защиты лиц, находящихся на охраняемых объектах", и в случае "отражения группового нападения". Контракт стоимостью более 190 миллионов рублей достался структуре Росгвардии ФГУП "Охрана", хотя другой участник конкурса предлагал более выгодную цену - 180,5 миллиона рублей.

Кроме того, по подсчетам издания, правительство Московской области закупило в марте услуг по организации банкетов, товаров для блюд японской кухни и элитного алкоголя на сумму, "равную стоимости 16 тысяч респираторов, предназначенных для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды".

Напомним, в ночь 21 марта на полигоне "Ядрово" под Волоколамском произошел выброс свалочного газа. Утром десятки детей прямо с уроков были отправлены в районную больницу из-за плохого самочувствия. К врачам также обращались и взрослые, однако медики, по официальным данным, не нашли связи между недомоганиями и выбросами со свалки.

Днем 21 марта жители Волоколамска провели у больницы стихийный митинг. Вечером на место прибыли Воробьев и Гаврилов. Последнего собравшиеся затянули в толпу, угрожали ему, если у пострадавших детей обнаружится что-то серьезное, оторвали ему капюшон и ударили по голове. Губернатор успел скрыться от народного гнева в больнице. Когда он вышел и отправился "разговаривать" с телекамерами вместо митингующих, жители закидали его снежками.
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