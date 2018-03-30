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Метро будет работать до двух часов ночи на Пасху
3 апреля 2018 г. | Время публикации 12:34 | Последние изменения 12:56
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Городской транспорт Москвы продлит время работы в ночь на Пасху, 8 апреля. Как сообщил на заседании президиума правительства заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, метрополитен продлит работу до 02:00, наземный транспорт - до 03:30. Его слова приводит агентство "Москва".

Кроме того, Ликсутов заявил, что столичные таксомоторные компании взяли на себя обязательства не повышать тарифы в пасхальные праздники. "Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить свое обещание", - сказал он.

Заммэра также отметил, что в воскресенье, 1 апреля, 30 тысяч москвичей воспользовались бесплатным проездом по 37 маршрутам к городским кладбищам. Работа этих же 37 маршрутов будет организована и в последующие церковные праздники: на Пасху 8 апреля, на Красную Горку 15 апреля, и на Радоницу 17 апреля. С 5:30 до 19:00 более тысячи автобусов будут бесплатно развозить горожан по 17 кладбищам Москвы и в ближайшем пригороде.

Ожидается, что бесплатными маршрутами в Пасху воспользуются около 270 тысяч пассажиров, а весь транспортный комплекс Москвы перевезет 8 миллионов пассажиров. По словам Ликсутова, это на 250 тысяч больше, чем в прошлом году. Меры безопасности на станциях метро и Московского центрального кольца будут усилены, а в столичном метро появятся аудио-объявления о работе городского транспорта в пасхальные праздники.
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