Первые дома с четырехкомнатными квартирами по программе реновации введут в эксплуатацию через год

Первый дом с четырехкомнатными квартирами в рамках программы реновации планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. Об этом агентству "Москва"
сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время у казенного предприятия "Управление гражданского строительства" в стадии проектирования находятся дома, в которых возможно размещение четырехкомнатных квартир. Если данные планировочные решения утвердятся, то ввод в эксплуатацию произведут не раньше второго полугодия 2019 года", - заявил он. В 98 стартовых домах программы больше всего однокомнатных и двухкомнатных квартир (33 и 48% соответственно), трехкомнатные квартиры составляют 18%, четырехкомнатные и более квартиры - 1% от общего числа квартир.
Также Бочкарев сообщил, что до конца года планируется начать проектирование 136 жилых домов по программе реновации. На сегодняшний день уже заключены договоры на проектирование 20 объектов, подведены итоги конкурсных процедур на проектирование еще 24 жилых домов. Кроме того, в этом году в рамках программы планируется начать строительство 34 домов общей вместимостью 7054 квартиры. Помимо этого, в рамках адресной инвестиционной программы Москвы с 2018 по 2020 годы планируется завершение проектирования и строительства еще 73 жилых домов.
Что же касается сносов пятиэтажек по программе реновации, то они начнутся уже в этом году: до конца года планируется снести 10 домов. С 2018-го по 2020 годы планируется осуществить снос 79 домов. Напомним, что несмотря на бодрые отчеты
столичной мэрии о ходе программы реновации, первые переселенцы настроены отнюдь не радужно.
Ранее горожане возмущались тем, что многие квартиры в домах под реновацию сделаны небрежно, а в выданных бумагах не прописаны ни размер кухни, ни размеры комнат и других помещений. дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников
. Квартир в доме вдвое больше, чем переселенцев, а о принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.
Кроме того, участники программы реновации жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении
.