Двоих москвичей арестовали в столице за финансирование ИГ

Суд в столице заключил под стражу двоих обвиняемых в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ). Об этом сообщается на сайте
столичного отделения Следственного комитета РФ.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, направленный на обеспечение денежными средствами незаконного вооруженного формирования - международной террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России. Для этого мужчины систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников запрещенной организации. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о финансировании террористической деятельности, они арестованы.
Подобные инциденты в столичном регионе не редкость. Так, в феврале этого года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор
в отношении коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова. Суд решил, что предприниматель содействовал деятельности террористической группировки "Исламское государство", спонсируя участников незаконных вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. Всего на преступные цели было перечислено более 217 тысяч рублей. Предприниматель был приговорен к 7 годам колонии общего режима.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.