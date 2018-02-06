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Двоих москвичей арестовали в столице за финансирование ИГ
3 апреля 2018 г. | Время публикации 10:23 | Последние изменения 12:55
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Суд в столице заключил под стражу двоих обвиняемых в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ). Об этом сообщается на сайте столичного отделения Следственного комитета РФ.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, направленный на обеспечение денежными средствами незаконного вооруженного формирования - международной террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России. Для этого мужчины систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников запрещенной организации. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о финансировании террористической деятельности, они арестованы.

Подобные инциденты в столичном регионе не редкость. Так, в феврале этого года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова. Суд решил, что предприниматель содействовал деятельности террористической группировки "Исламское государство", спонсируя участников незаконных вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. Всего на преступные цели было перечислено более 217 тысяч рублей. Предприниматель был приговорен к 7 годам колонии общего режима.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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