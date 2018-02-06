Двоих москвичей арестовали в столице за финансирование ИГ

6 февраля 2018 г. Директору подмосковной фирмы дали 7 лет колонии за помощь брату, сбежавшему воевать в Сирию

Военный суд приговорил к колонии Шамиля Нурмагомедова. По версии обвинения, предприниматель спонсировал участников вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. На преступные цели он перечислил более 217 тысяч рублей.