Первые комары и первоцветы появились в московских парках

2 апреля 2018 г. В Москву со среды вернется солнце, а к четвергу потеплеет до 15 градусов

В понедельник и вторник в столице пройдут небольшие дожди, а начиная со среды, 4 апреля, в столице ожидается солнечная погода. В четверг, 5 апреля и пятницу, 6 апреля, ожидается от 10 до 15 градусов тепла.