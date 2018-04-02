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Первые комары и первоцветы появились в московских парках
3 апреля 2018 г. | Время публикации 11:40 | Последние изменения 13:55
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Первые комары и первоцветы появились в московских парках и лесах. Как сообщили РИА "Новости" в "Мосприроде", на особо охраняемых природных территориях снег начал быстро оседать: на полянах в Битцевском лесу за предыдущую неделю снег осел примерно на 20-25 сантиметров, а у стволов деревьев снег полностью растаял.

Как рассказали в "Мосприроде", в Битцевском лесу появились первые проталины, а среди фауны увидели белую трясогузку — птицу, которая одной из первых прилетает весной. Там же заметили первых комаров. При этом обильные зимние осадки и задержавшиеся холода сказались на сроках пробуждения первоцветов. Так, мать-и-мачеха, которая обычно цветет уже в конце марта, в этом году начала встречаться только сейчас, например, в Бутово. Цветение других растений также запаздывает. Дикие животные чувствуют себя хорошо, но пока не спешат менять зимнюю "одежду" на летнюю.

Ранее сообщалось, что в течение недели в столичном регионе начнется существенное потепление. Так, в среду, 4 апреля, воздух прогреется до 7-9, а по области до 10 градусов тепла. А в четверг и пятницу ожидаются "совсем приятные для слуха" температуры - от 10 до 15 градусов тепла<.

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