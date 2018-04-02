Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств на Манежной площади

2 апреля 2018 г. Активистку, задержанную за пикет с картонным Слуцким возле Госдумы, отпустили без протокола

С Аленой Поповой, вышедшей на одиночный пикет против сексуальных домогательств, провели профилактическую беседу. После этого она вернулась к Госдуме и провела там на пикете еще час. Акции продолжатся и завтра.