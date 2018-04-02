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Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств на Манежной площади
3 апреля 2018 г. | Время публикации 08:33
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти отказали активистам в проведении акции против сексуальных домогательств на Манежной площади. Как сообщила РИА "Новости" одна из организаторов акции, общественный деятель Алена Попова, в мэрию была подана заявка на проведение соответствующей акции 29 марта с 16.00 до 20.00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк "Сокольники", так как на площади в это время заявлено другое мероприятие.

Позднее Попова сообщила, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акция переносится на ‪3 апреля‬ на Манежную площадь. В мэрии тогда заявили, что рассматривают соответствующую заявку. Однако глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что власти отклонили заявку, поскольку "в указанном месте будет проходить другое мероприятие". Какое именно мероприятие будет проходить в это время на Манежной площади, не уточняется.

Накануне Попова провела акцию возле Госдумы, принеся с собой картонную фигуру депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: "Я руки не распускаю, если только чуть-чуть". Активистка была задержана под предлогом того, что "здесь вообще сегодня стоять нельзя" и отпущена без составления протокола. После этого Попова вернулась к зданию Госдумы и провела там еще час на пикете. В то же время у здания на Охотном Ряду прошли пикеты в поддержку Слуцкого, организованные молодежными провластными организациями.

Как стало известно радиостанции "Говорит Москва", активисты намерены в течение недели провести серию пикетов против домогательств с участием картонной фигуры депутата Леонида Слуцкого. По словам организаторов, картонный Слуцкий "поездит в метро, сходит в кафе, постоит, посмотрит достопримечательности Москвы".
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