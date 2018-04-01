После ареста двух активистов жители Волоколамска решили создать свой штаб по полигону "Ядрово" - без чиновников

Все члены инициативной группы жителей Волоколамска вышли из организованного властями штаба по решению проблемы мусорного полигона "Ядрово". Об этом "Интерфаксу"
сообщил один из активистов. По его словам, решается вопрос создания альтернативного штаба без представителей подмосковного правительства.
Собеседник агентства объяснил, что "на просьбы предоставить те или иные документы в ответ была тишина. Также под административным арестом
находятся два наших активиста, мы не видим смысла в переговорах, когда людей сажают ни за что". Еще одной причиной выхода из штаба стало необъективное, по мнению жителей, освещение ситуации в СМИ.
Всероссийское общество охраны природы (ВООП) подготовит группу активистов для контроля за рекультивацией и обращением с отходами на полигоне. "Развалился штаб, который создавался по инициативе граждан для мониторинга ситуации, мы получили обращения от семи человек, которые готовы в рамках общественно-экологической инспекции осуществлять контрольно-надзорные мероприятия на полигоне "Ядрово", - сказал первый зампред центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.
Обучение общественных экологических инспекторов планируется провести в Волоколамске 7-8 апреля. Расулмухамедов отметил, что дегазация на полигоне должна проходить под общественным контролем. Также необходимо наладить мониторинг влияния свалки на окружающую среду. "Если мы заметим нарушения, то пойдем в профильные надзорные органы, либо мы можем сами обратиться в суд. Мы крупная организация, и по уставу имеем право судиться, требовать возмещения", - заключил он.
10 апреля Волоколамский городской суд начнет рассматривать иск с требованием закрыть полигон "Ядрово". Истцами выступают восемь жителей Волоколамска, пятеро из них представляют не только себя, но и интересы семи детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.
Ранее суд отказался временно закрывать свалку
по требованию Роспотребнадзора, нашедшему там нарушения, и оштрафовал оператора "Ядрово" на 150 тысяч рублей. Позже и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператор свалки будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной
.
30 марта в Волоколамске ввели режим повышенной готовности
к чрезвычайной ситуации. Жителям раздали маски и респираторы. В районе продолжаются протесты
против "Ядрово" с требованием закрыть полигон, чего власти делать не планируют. Последний крупный митинг прошел в воскресенье, 1 апреля, после него жители устроили автопробег.
Накануне акций был задержан один из их организаторов Артем Любимов. Инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска без объяснения причин остановили его машину для досмотра, когда он ехал из Волоколамска в Москву. После этого активиста доставили в ОВД. и составили на него протокол по административной статье о неповиновении требованию сотрудника полиции: активист якобы "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".
В итоге суд арестовал Любимова на 15 суток - это максимальное наказание по данной статье. Еще один волоколамский активист, участник автопробега Андрей Жданов получил 14 суток ареста. Его признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).