Мэрия Москвы готова потратить 400 миллионов рублей на разгон облаков в праздники

Мероприятия по метеозащите столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдутся бюджету Москвы в 400 миллионов рублей. Как сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на данные портала госзакупок, облака над городом разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.
В 2017 году на так называемую метеозащиту Москвы 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 миллиона рублей, еще 195 миллионов рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
14 октября. Отметим, что выделение денег и работа самолетов вовсе не гарантирует хорошей погоды на мероприятии.
Так, в 2015 году в День города самолеты также разгоняли облака, но деньги буквально оказались пущены на ветер - дождь все равно шел. Синоптики же отмечали, что воздействие на облака приносит эффект только в случае, если циклон идет на угасание
. Ситуация повторилась 9 мая 2017 года, когда в связи со сложными погодными условиями была отменена
воздушная часть парада Победы. "Сергей Семёнович, а куда пошли деньги на разгон облаков к 9 мая??? Кто виноват?", - написал комментатор в ответ на Twitter-поздравление мэра с праздником.