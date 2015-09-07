Мэрия Москвы готова потратить 400 миллионов рублей на разгон облаков в праздники

9 октября 2017 г. На разгон облаков во время Всемирного фестиваля молодежи потратят 98 миллионов рублей

Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей от площади Васильевский спуск до спортивного комплекса "Лужники". В шествии примут участие до 45 тысяч студентов московских вузов.