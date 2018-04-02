Возле Госдумы снова задержали пикетчиков с картонной фигурой депутата-домогателя Слуцкого

3 апреля 2018 г. Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств на Манежной площади

Акция против домогательств должна была состояться 29 марта на Театральной площади, впоследствии ее решили перенести на Манежную площадь 3 апреля. Однако власти заявили, что на это время назначено другое мероприятие.