Возле Госдумы снова задержали пикетчиков с картонной фигурой депутата-домогателя Слуцкого

Возле здания Госдумы снова прошли задержания участников одиночных пикетов против сексуальных домогательств. В частности, второй раз за два дня
была задержана правозащитница и муниципальный депутат Алена Попова, стоявшая у здания с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, которого несколько женщин обвинили в домогательствах.
"Опять уволокли в ОВД. Опять все документы сразу дала. Не представились. Ничего не предъявили. Сломали плакат", - сообщила она в своем Facebook
. Кроме того, была задержана студентка журфака МГУ. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом "Открытая редакция", девушку сопровождали в автозак пятеро сотрудников полиции.
Правозащитница Маргрет Саттеруэйт сообщила "ОВД-Инфо"
о задержании еще нескольких человек, которых увезли в отдел полиции по Тверскому району. По словам Саттеруэйт, задерживают всех, у кого в руках есть картонная фигура Слуцкого или какой-либо плакат.
2 апреля Алену Попову также задерживали у Госдумы: полиция посчитала картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. А в этом случае пикет требует предварительного согласования. Через несколько часов активистку отпустили без составления протокола, ограничившись профилактической беседой. После этого Попова вернулась к зданию на Охотном Ряду.
Ранее во вторник она сообщила, что мэрия Москвы в четвертый раз отклонила
заявку на массовый пикет против сексуальных домогательств и за соблюдение депутатами законов. Акцию планировалось провести 3 апреля на Манежной площади. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников объяснил, что в этот день на площади проводится другое мероприятие, но не уточнил, какое.
Попова сообщила, что заявки будут подаваться в мэрию и дальше, а пока власти не согласуют массовое мероприятие против домогательств, пикеты около Госдумы продолжатся.
Скандал вокруг главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого разгорелся в конце февраля, когда несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю", что стали жертвами домогательств со стороны депутата. Позднее о домогательствах Слуцкого открыто заявили заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и журналист ВВС Фарида Рустамова.
За журналисток вступилась официальный представитель МИД России Мария Захарова
, также рассказав о неподобающем поведении Слуцкого. 21 марта думская комиссия рассмотрела жалобу Рустамовой и Жук на домогательства, но сочла обвинения необоснованными и не нашла нарушений
в поведении парламентария. После этого решения несколько десятков СМИ объявили Госдуме и лично Слуцкому полный или частичный бойкот
, за что были лишены аккредитации
на работу в нижней палате парламента.
Блогеры выяснили, что Слуцкий также систематически нарушает
правила дорожного движения, передвигаясь по Москве на своем автомобиле Mercedes-Maybach S500. С июня 2017 года по март 2018 года он получил 879 штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Среди распространенных нарушений - превышение скорости, езда по встречной полосе, обочине и полосе для общественного транспорта, неправильная парковка.