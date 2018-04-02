В Москву "официально" пришла весна: открылись первые летние кафе, улицы начали отмывать от зимней грязи

3 апреля 2018 г. Первые комары и первоцветы появились в московских парках

В Битцевском лесу появились первые проталины, а среди фауны увидели белую трясогузку — птицу, которая одной из первых прилетает весной. Там же заметили первых комаров. Осадки и холода сказались на пробуждении первоцветов.