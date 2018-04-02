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В Москву "официально" пришла весна: открылись первые летние кафе, улицы начали отмывать от зимней грязи
3 апреля 2018 г. | Время публикации 18:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Зима, похоже, окончательно сдала позиции в Москве. Синоптики радуют обещаниями солнца и существенного потепления, в парках показались первоцветы и даже комары, в центре города открываются первые летние веранды. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госинспекции по недвижимости, они уже работают на Цветном бульваре, Рождественке и в Весковском переулке.

Сезон летних кафе начался 1 апреля, а их установку рестораторы могли начать еще 15 марта, но погода совершенно к этому не располагала. В этом сезоне, который продлится до ноября, разрешена работа 2575 летних веранд. Город предоставляет участки для них бесплатно, но со строгим соблюдением площади и расположения.

Кроме того, в Москве начали приводить в порядок после зимы дороги, тротуары, дворы и парковки. "В апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц. Такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице", - рассказал заммэра по ЖКХ Петр Бирюков (цитата по "Интерфаксу").

Специальный шампунь для дорог позволит смыть образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которые невозможно убрать простой водой, пояснил он. По словам Бирюкова, применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью - один литр на тысячу литров воды.

"Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, безопасно для окружающей среды", - заверил чиновник. Также в столице помоют мосты, транспортные туннели, подземные переходы, дорожные знаки, опоры освещения и другие объекты городского хозяйства.
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