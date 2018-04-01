В магазине волоколамского активиста, арестованного за участие в автопробеге против "Ядрово", прошли обыски

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Центра по противодействию экстремизму провели обыски в магазине активиста Андрея Жданова, арестованного
на 14 суток за участие в протестном автопробеге. Об этом сообщается в блоге на сайте "Ламаград"
. Информацию подтвердил в своем Twitter
юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Жданова.
По данным автора поста на "Ламаграде", из магазина активиста изъяли товар и бухгалтерскую отчетность. Жители Волоколамска также сообщили, что "люди в штатском плотно работают с арендаторами Жданова, у некоторых изымают компьютеры, документы и товар". В блоге не исключают, что такую же тактику применят к другим предпринимателям, участвовавшим в акциях протеста против свалки "Ядрово".
"Поговаривают, что на очереди еще один наш предприниматель Рамзан Байрамов, - собщил "Свободной прессе"
один из волоколамских активистов, настоящее имя которого не приводится. - Мол, таким образом нашим бизнесменам, принимающим вместе с нашими городскими депутатами и мэром Петром Лазаревым активное участие в поиске решения проблем с полигоном, посылается недвусмысленный сигнал - либо вы не суетесь в дела "Ядрово", но зато остаетесь со своим бизнесом, либо вы продолжаете проявлять активность в этом направлении, но тогда бизнесу придется "сделать ручкой".
Также сообщается, что Жданова посадили в камеру к особо опасным нарушителям, отбывающим сроки по административным статьям, хотя обычно в таких случаях сажают к отбывающим наказания за управление автомобилем без прав. Напомним, Андрея Жданова признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).
Автопробег в Волоколамске прошел после массового митинга 1 апреля. Перед этим на Новорижском шоссе был задержан правозащитник и один из главных организаторов протестных акций против полигона "Ядрово" Артем Любимов. По словам Кунаева, его задержали по звонку о якобы готовящихся беспорядках. Любимову вменили статью 19.3 КоАП о неповиновении требованию сотрудника полиции, поскольку он якобы "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".
В рапорте, опубликованном
юристом Денисом Кунаевым, говорится, что Любимов якобы вел себя "неадекватно, вызывающе", оказывал неповиновение, отказался от медицинского освидетельствования и пытался скрыться. При этом сами сотрудники уголовного розыска не назвали своих имен, когда остановили машину с Любимовым, и не показали удостоверения, а запись видеорегистратора подтверждает, что активист выполнил требование предоставить документы.