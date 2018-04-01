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В магазине волоколамского активиста, арестованного за участие в автопробеге против "Ядрово", прошли обыски
3 апреля 2018 г. | Время публикации 19:39 | Последние изменения 20:02
Рубрики: Общество  
 
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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Центра по противодействию экстремизму провели обыски в магазине активиста Андрея Жданова, арестованного на 14 суток за участие в протестном автопробеге. Об этом сообщается в блоге на сайте "Ламаград". Информацию подтвердил в своем Twitter юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Жданова.

По данным автора поста на "Ламаграде", из магазина активиста изъяли товар и бухгалтерскую отчетность. Жители Волоколамска также сообщили, что "люди в штатском плотно работают с арендаторами Жданова, у некоторых изымают компьютеры, документы и товар". В блоге не исключают, что такую же тактику применят к другим предпринимателям, участвовавшим в акциях протеста против свалки "Ядрово".



"Поговаривают, что на очереди еще один наш предприниматель Рамзан Байрамов, - собщил "Свободной прессе" один из волоколамских активистов, настоящее имя которого не приводится. - Мол, таким образом нашим бизнесменам, принимающим вместе с нашими городскими депутатами и мэром Петром Лазаревым активное участие в поиске решения проблем с полигоном, посылается недвусмысленный сигнал - либо вы не суетесь в дела "Ядрово", но зато остаетесь со своим бизнесом, либо вы продолжаете проявлять активность в этом направлении, но тогда бизнесу придется "сделать ручкой".

Также сообщается, что Жданова посадили в камеру к особо опасным нарушителям, отбывающим сроки по административным статьям, хотя обычно в таких случаях сажают к отбывающим наказания за управление автомобилем без прав. Напомним, Андрея Жданова признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Автопробег в Волоколамске прошел после массового митинга 1 апреля. Перед этим на Новорижском шоссе был задержан правозащитник и один из главных организаторов протестных акций против полигона "Ядрово" Артем Любимов. По словам Кунаева, его задержали по звонку о якобы готовящихся беспорядках. Любимову вменили статью 19.3 КоАП о неповиновении требованию сотрудника полиции, поскольку он якобы "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".

В рапорте, опубликованном юристом Денисом Кунаевым, говорится, что Любимов якобы вел себя "неадекватно, вызывающе", оказывал неповиновение, отказался от медицинского освидетельствования и пытался скрыться. При этом сами сотрудники уголовного розыска не назвали своих имен, когда остановили машину с Любимовым, и не показали удостоверения, а запись видеорегистратора подтверждает, что активист выполнил требование предоставить документы.
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