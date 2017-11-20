Собянин рассказал о планах мэрии отреставрировать квартиру Булгакова в Хамовниках

9 февраля 2017 г. В Булгаковском доме потребовали остановить незаконный ремонт, но фасад и стены уже пострадали

В декабре собственник прорубил в фасаде знаменитого здания на Большой Садовой окна и сломал несущие стены в подвале. Мосгорнаследие признало перепланировку незаконной и потребовало остановить работы.