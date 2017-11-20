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Собянин рассказал о планах мэрии отреставрировать квартиру Булгакова в Хамовниках
3 декабря 2017 г. | Время публикации 15:31
Рубрики: Архитектура, Культура  
 
© РИА Новости /РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в следующем году столичные власти намерены начать реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице, где писатель создавал роман "Мастер и Маргарита".

"В будущем году начнем реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Именно в ней он написал "Мастера и Маргариту" и "Театральный роман". Квартира станет частью мемориального музея писателя", - заявил градоначальник.

Напомним, ремонтные работы в доме Булгакова на Большой Садовой улице сопровождались скандалами. В конце прошлого года на фасаде здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, по заказу собственника прорубили окна, а внутренние несущие стены сломали отбойными молотками.

В доме на Большой Садовой писатель жил с 1921 по 1924 годы. Теперь там расположен культурный центр. В знаменитом доме также жили и работали художники Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский, там бывали Федор Шаляпин, Борис Пастернак, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый, Федор Сологуб, маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков и другие известные люди.

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