Депутат Госдумы попросил проверить новогоднюю елку в Парке Горького, оказавшуюся в два раза дороже кремлевской

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить ситуацию вокруг новогодней елки в Парке Горького, которая стоит в два раза дороже, чем кремлевская елка на Соборной площади. В самом парке утверждают, что средства на елку будут выделены "из выручки предпринимательской деятельности", передает РБК
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Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, напомним, в ноябре заказал установку зеркальной новогодней елки-куба возле своего главного входа за 12,7 миллиона рублей. Арт-объект будет представлять собой куб с контуром ели посередине, сделанный из лайтбоксов со светодиодной подсветкой. Каркас конструкции будет обшит влагостойкой ламинированной фанерой, а сверху к ней прикрутят листы композитного материала Mirror Silver (зеркальное серебро).
Рашкин в своем письме отметил, что возведение, украшение и демонтаж елки на Соборной площади Кремля оцениваются в 5,9 миллиона рублей. "Таким образом, знаменитая главная елка страны более чем в два раза дешевле елки в парке Горького", - подчеркнул депутат. Он также указал на то, что столь детальное описание нужной елки, которое присутствует в конкурсной документации, может свидетельствовать о том, что документация была составлена для конкретной конструкции. Кроме того, по его мнению, многие требования к объекту ничем не обоснованны.
Депутат напомнил, что ранее в Воронеже также собирались купить елку, которая была бы дороже кремлевской. Однако после его запроса местные власти "отказались от этой неадекватной затеи". Воронежская елка оценивалась на 1,5 миллиона дороже той, что стояла в Кремле.
Ранее Рашкин уже обращался
в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность бюджетных трат на Новый год в Москве. "Было бы интересно узнать подробно статьи расходов на празднование в этом году. Не удивлюсь, если там будут ели за миллион", - заявил он. Согласно оценкам мэрии, в этом году столица выделит на подготовку к Новому году и Рождеству до 930 миллионов рублей
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