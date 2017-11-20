Возле полигона "Малинки", против которого протестуют жители Новой Москвы, построят крупнейшее в Европе кладбище

Мемориальный комплекс с крематорием общей площадью около 580 гектаров планируется построить до 2020 года вблизи мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве. Ранее сообщалось о планах расширить свалку
, против этого активно выступили местные жители. Как пишет РБК
, кладбище стоимостью почти 2 миллиарда рублей заложено в адресной инвестиционной программе столицы.
По данным издания, правительство Москвы в соответствии с принятой стратегией развития полигона выкупило расположенные под ним земли и прилегающие территории. В сентябре стало известно, что столичные власти собираются расширить полигон "Малинки", из бюджета на это выделено 5,4 миллиарда рублей.
Жители Троицкого округа выступили за юридический запрет новых захоронений отходов на полигоне. В октябре и ноябре они собирали подписи
, проводили пикеты и митинг в Троицке. Члены Общественной палаты РФ на слушаниях усомнились
в данных властей о безвредности свалки. Совет по правам человека при президенте обратился в прокуратуру.
Глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев заявил, что у столичного правительства Москвы нет потребности размещать в "Малинках" бытовые отходы. По его словам, территорию лишь собираются обеззаразить после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. В то же время он уточнил, что специалистам предстоит выровнять склоны полигона за счет строительных грунтов, которые будут накапливаться при прокладке метро. "Это называется отходом, но не является
отходами с точки зрения нашего восприятия", - заявил Гасангаджиев.