NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
декабря
pda
Поиск
Архив

Возле полигона "Малинки", против которого протестуют жители Новой Москвы, построят крупнейшее в Европе кладбище
3 декабря 2017 г. | Время публикации 11:39 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Мемориальный комплекс с крематорием общей площадью около 580 гектаров планируется построить до 2020 года вблизи мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве. Ранее сообщалось о планах расширить свалку, против этого активно выступили местные жители. Как пишет РБК, кладбище стоимостью почти 2 миллиарда рублей заложено в адресной инвестиционной программе столицы.

По данным издания, правительство Москвы в соответствии с принятой стратегией развития полигона выкупило расположенные под ним земли и прилегающие территории. В сентябре стало известно, что столичные власти собираются расширить полигон "Малинки", из бюджета на это выделено 5,4 миллиарда рублей.

Жители Троицкого округа выступили за юридический запрет новых захоронений отходов на полигоне. В октябре и ноябре они собирали подписи, проводили пикеты и митинг в Троицке. Члены Общественной палаты РФ на слушаниях усомнились в данных властей о безвредности свалки. Совет по правам человека при президенте обратился в прокуратуру.

Глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев заявил, что у столичного правительства Москвы нет потребности размещать в "Малинках" бытовые отходы. По его словам, территорию лишь собираются обеззаразить после недобросовестной работы предыдущего эксплуатанта. В то же время он уточнил, что специалистам предстоит выровнять склоны полигона за счет строительных грунтов, которые будут накапливаться при прокладке метро. "Это называется отходом, но не является отходами с точки зрения нашего восприятия", - заявил Гасангаджиев.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Общественной палате усомнились в безвредности полигона "Малинки", на которой настаивает столичная мэрия
1 ноября 2017 г.
В Общественной палате усомнились в безвредности полигона "Малинки", на которой настаивает столичная мэрия
Общественников, в частности, смутил тот факт, что одна из компаний выкупила 150 гектаров для строительства на полигоне объекта термической обработки отходов, однако такой площади для одной лишь этой цели - слишком много.
19 октября 2017 г.
17 октября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.12.2017   16:40
3
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 3 декабря 2017 г. // Последняя новость 16:29
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>