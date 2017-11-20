Возле полигона "Малинки", против которого протестуют жители Новой Москвы, построят крупнейшее в Европе кладбище

1 ноября 2017 г. В Общественной палате усомнились в безвредности полигона "Малинки", на которой настаивает столичная мэрия

Общественников, в частности, смутил тот факт, что одна из компаний выкупила 150 гектаров для строительства на полигоне объекта термической обработки отходов, однако такой площади для одной лишь этой цели - слишком много.