По всей Москве к Рождеству и Новому году появятся праздничные плакаты и афиши

В Москве к Рождеству и Новому году на билбордах, витринах магазинов и остановках общественного транспорта появятся праздничные плакаты и афиши с новогодними и рождественскими поздравлениями.
Всего таких плакатов, билбордов, афиш и стикеров будет около тысячи. На них будут изображены главные достопримечательности столицы в новогодней подсветке: Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый ансамбль "Царицыно. В центре открыток размещены бело-синие цифры 2018 и надпись "С новым годом, Москва!".
Как говорится в сообщении на сайте мэрии
города, "более 100 плакатов размером три на шесть метров появится вдоль дорог, не менее 400 открыток украсит витрины магазинов, 200 праздничных наклеек разместят на афишных стендах и еще почти 250 новогодних стикеров - на остановках общественного транспорта и киосках с прессой.
Гигантскую видеооткрытку разместят к Новому году и на медиафасаде Центрального телеграфа.
Как напомнили в мэрии, с 22 декабря по 14 января в столице пройдет городской фестиваль "Путешествие в Рождество". Главными площадками праздника станут Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер.
Впервые своя фестивальная программа будет представлена на обновленном Садовом кольце. Бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00, а 31 декабря - с 10:00 до 03:00.