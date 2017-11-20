На заседание о судьбе усадебного парка в Опалихе "забыли" пригласить противников благоустройства Рубрики: Областная инфраструктура

Anastasya Anastasya / wikipedia.org



Как отмечает активист Алексей Полунадеждин, на фотографиях с пятничного заседания присутствуют те же самые люди, которые проталкивали проект на слушаниях. "А кто вы, собственно, такие? Благодетели Опалихи или коллаборационисты, которые согласны со стройкой и всеми ее последствиями? Кто вам дал право говорить от лица общества? За каких же дебилов нас держат", - возмутился Полунадеждин.



По его словам, на заседании обсуждался недавно объявленный девелоперской компанией конкурс на разработку "концепции благоустройства участка в Опалихе с созданием городского парка". "Не создания, так как парк уже есть, а уничтожения его части", - подчеркнул активист.



Кроме того, участники заседания решили закрепить за рабочей группой статус общественного партнера конкурса, взять на себя информирование и сбор обратной связи от жителей, а также обеспечение общественного контроля над соблюдением заявленных обещаний. В комментариях к публикации участники сообщества констатируют, что о пятничной встрече знали только те, кого об этом предупредили.



Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты.



В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, На этой неделе при Общественной палате Красногорска состоялось заседание рабочей группы по комплексному развитию и благоустройству территорий, где обсуждалось будущее парка бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых "Опалиха-Алексеевское", которому, по мнению активистов, грозит вырубка и застройка многоквартирными домами. В сообществе защитников парка в Facebook заявляют, что противников реализации этого проекта о прошедшей встрече банально решили не оповещать.Как отмечает активист Алексей Полунадеждин, на фотографиях с пятничного заседания присутствуют те же самые люди, которые проталкивали проект на слушаниях. "А кто вы, собственно, такие? Благодетели Опалихи или коллаборационисты, которые согласны со стройкой и всеми ее последствиями? Кто вам дал право говорить от лица общества? За каких же дебилов нас держат", - возмутился Полунадеждин.По его словам, на заседании обсуждался недавно объявленный девелоперской компанией конкурс на разработку "концепции благоустройства участка в Опалихе с созданием городского парка". "Не создания, так как парк уже есть, а уничтожения его части", - подчеркнул активист.Кроме того, участники заседания решили закрепить за рабочей группой статус общественного партнера конкурса, взять на себя информирование и сбор обратной связи от жителей, а также обеспечение общественного контроля над соблюдением заявленных обещаний. В комментариях к публикации участники сообщества констатируют, что о пятничной встрече знали только те, кого об этом предупредили.Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты.В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.



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