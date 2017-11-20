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На заседание о судьбе усадебного парка в Опалихе "забыли" пригласить противников благоустройства
3 декабря 2017 г. | Время публикации 14:13 | Последние изменения 14:15
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Anastasya Anastasya / wikipedia.org
На этой неделе при Общественной палате Красногорска состоялось заседание рабочей группы по комплексному развитию и благоустройству территорий, где обсуждалось будущее парка бывшей усадьбы Николаевых-Юсуповых "Опалиха-Алексеевское", которому, по мнению активистов, грозит вырубка и застройка многоквартирными домами. В сообществе защитников парка в Facebook заявляют, что противников реализации этого проекта о прошедшей встрече банально решили не оповещать.

Как отмечает активист Алексей Полунадеждин, на фотографиях с пятничного заседания присутствуют те же самые люди, которые проталкивали проект на слушаниях. "А кто вы, собственно, такие? Благодетели Опалихи или коллаборационисты, которые согласны со стройкой и всеми ее последствиями? Кто вам дал право говорить от лица общества? За каких же дебилов нас держат", - возмутился Полунадеждин.

По его словам, на заседании обсуждался недавно объявленный девелоперской компанией конкурс на разработку "концепции благоустройства участка в Опалихе с созданием городского парка". "Не создания, так как парк уже есть, а уничтожения его части", - подчеркнул активист.

Кроме того, участники заседания решили закрепить за рабочей группой статус общественного партнера конкурса, взять на себя информирование и сбор обратной связи от жителей, а также обеспечение общественного контроля над соблюдением заявленных обещаний. В комментариях к публикации участники сообщества констатируют, что о пятничной встрече знали только те, кого об этом предупредили.

Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты.

В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.
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