После субботнего снегопада в столице началась оттепель: до плюс 2 градусов, ветер с юга и гололедица Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Высота снежного покрова в столице в первый день зимы составила 8 см. В городе за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, а затем началась оттепель. И почти вся следующая неделя, по прогнозам синоптиков, будет сырой. По предварительным расчетам, в понедельник может выпасть до 10 мм осадков - почти 18% месячной нормы.



В воскресенье будет облачно с небольшими осадками, от ноля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах вероятна гололедица, местами сильная. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, уточнили в метеослужбе.



В понедельник местами также ожидается гололед, днем осадки - снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сообщает ТАСС. Ночью в столице столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет ноль - плюс 2, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.



В субботу, после сильного снегопада, в московских аэропортах наблюдались некоторые



По данным сервиса "Яндекс.Расписание" накануне утром в аэропортах задерживались почти 100 рейсов, несколько были отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась в "Шереметьево" - там были задержаны 65 рейсов. Однако уже днем все аэропорты столицы работали в штатном режиме. После субботнего снегопада , который принес балканский циклон, в московском регионе будет несколько дней пасмурно, сыро и скользко, сообщили в Росгидромете.Высота снежного покрова в столице в первый день зимы составила 8 см. В городе за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, а затем началась оттепель. И почти вся следующая неделя, по прогнозам синоптиков, будет сырой. По предварительным расчетам, в понедельник может выпасть до 10 мм осадков - почти 18% месячной нормы.В воскресенье будет облачно с небольшими осадками, от ноля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах вероятна гололедица, местами сильная. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, уточнили в метеослужбе.В понедельник местами также ожидается гололед, днем осадки - снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сообщает ТАСС. Ночью в столице столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет ноль - плюс 2, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.В субботу, после сильного снегопада, в московских аэропортах наблюдались некоторые задержки рейсов как на вылет, так и на прилет продолжительностью от получаса до двух часов.По данным сервиса "Яндекс.Расписание" накануне утром в аэропортах задерживались почти 100 рейсов, несколько были отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась в "Шереметьево" - там были задержаны 65 рейсов. Однако уже днем все аэропорты столицы работали в штатном режиме.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 декабря 2017 г. Высота первых сугробов в Москве достигла 8 см, в аэропортах задержано и отменено почти 100 рейсов

Из-за метели, обрушившейся на столицу 1 декабря, высота снежного покрова в Москве за сутки составила 8 см. Из-за снегопада на утро 2 декабря в аэропортах Москвы задержано и отменены десятки рейсов.

