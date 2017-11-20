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После субботнего снегопада в столице началась оттепель: до плюс 2 градусов, ветер с юга и гололедица
3 декабря 2017 г. | Время публикации 12:24
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
После субботнего снегопада, который принес балканский циклон, в московском регионе будет несколько дней пасмурно, сыро и скользко, сообщили в Росгидромете.

Высота снежного покрова в столице в первый день зимы составила 8 см. В городе за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, а затем началась оттепель. И почти вся следующая неделя, по прогнозам синоптиков, будет сырой. По предварительным расчетам, в понедельник может выпасть до 10 мм осадков - почти 18% месячной нормы.

В воскресенье будет облачно с небольшими осадками, от ноля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах вероятна гололедица, местами сильная. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, уточнили в метеослужбе.

В понедельник местами также ожидается гололед, днем осадки - снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сообщает ТАСС. Ночью в столице столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет ноль - плюс 2, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.

В субботу, после сильного снегопада, в московских аэропортах наблюдались некоторые задержки рейсов как на вылет, так и на прилет продолжительностью от получаса до двух часов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" накануне утром в аэропортах задерживались почти 100 рейсов, несколько были отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась в "Шереметьево" - там были задержаны 65 рейсов. Однако уже днем все аэропорты столицы работали в штатном режиме.
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