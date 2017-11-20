После субботнего снегопада в столице началась оттепель: до плюс 2 градусов, ветер с юга и гололедица

После субботнего снегопада
, который принес балканский циклон, в московском регионе будет несколько дней пасмурно, сыро и скользко, сообщили в Росгидромете.
Высота снежного покрова в столице в первый день зимы составила 8 см. В городе за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, а затем началась оттепель. И почти вся следующая неделя, по прогнозам синоптиков, будет сырой. По предварительным расчетам, в понедельник может выпасть до 10 мм осадков - почти 18% месячной нормы.
В воскресенье будет облачно с небольшими осадками, от ноля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах вероятна гололедица, местами сильная. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с, уточнили в метеослужбе.
В понедельник местами также ожидается гололед, днем осадки - снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сообщает ТАСС. Ночью в столице столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза, в Подмосковье - от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в Москве будет ноль - плюс 2, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.
В субботу, после сильного снегопада, в московских аэропортах наблюдались некоторые задержки рейсов
как на вылет, так и на прилет продолжительностью от получаса до двух часов.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" накануне утром в аэропортах задерживались почти 100 рейсов, несколько были отменены. Наиболее сложная ситуация сложилась в "Шереметьево" - там были задержаны 65 рейсов. Однако уже днем все аэропорты столицы работали в штатном режиме.