Сотрудники двух ЧОПов устроили разборки в центре Москвы, не поделив объект, который их наняли охранять Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru Представители двух частных охранных предприятий (ЧОП) устроили разборки в центре Москвы "на почве спора хозяйствующих субъектов" - они не поделили объект, который их наняли охранять, сообщает ТАСС. Все участники конфликта были задержаны полицией и отправлены в отделение для дачи объяснений.



"Днем в воскресенье на улице Подвойского, дом 5 произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных предприятий", - подтвердили факт произошедшего в пресс-службе столичного управления МВД. О каком конкретно объекте идет речь, не уточняется, однако по указанному адресу располагаются автосалон и шиномонтаж.



Источник агентства в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия. По его словам, конфликт возник из-за того, что разные владельцы одного и того же объекта наняли для охраны представителей двух частных конкурирующих предприятий.



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