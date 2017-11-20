Облачность помешает многим москвичам увидеть суперлуние сегодня вечером Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Вечером в воскресенье жителей столицы ожидает суперлуние - полнолуние, которое происходит в тот момент, когда Луна ближе всего подходит к Земле, двигаясь по своей эллиптической орбите. Лицезреть это зрелище, впрочем, смогут далеко не все горожане из-за установившейся в Москве облачной погоды, предупредил директор Гидрометцентра Роман Фильфанд.



"К вечеру облачность будет увеличиваться. На восходе Луны будет не видно, но часов в 20-21 мск будут разрывы облаков и вполне возможно, что жители Москвы в отдельных районах смогут увидеть суперлуние. Это ближе к 21-23 часам вечера", - рассказал специалист (цитата по ТАСС). Заход Луны по московскому времени ожидается в 7:34 утра 4 декабря.



На протяжении воскресенья и в ночь на понедельник Луна будет выглядеть на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки своей орбиты. Следующее такое явление будет наблюдаться 2 января 2018 года.



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