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В Подмосковье задержали опекунов 3-летнего ребенка, подозреваемых в покушении на него
3 февраля 2018 г. | Время публикации 13:45 | Последние изменения 14:03
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
В Подмосковье задержаны опекуны трехлетнего ребенка, которых подозревают в покушение на его убийство. По данным полиции, 2 февраля опекуны трехлетнего мальчика сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в одну из больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. После этого ребенок незамедлительно был переведен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где у него также были диагностирован ушиб головного мозга. Пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы", сообщила Агентству городских новостей "Москва" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, опека над мальчиком и его младшим братом была оформлена в 2017 году органами соцзащиты Конаковского района Тверской области, дети вместе с опекунами проживали в Москве.

"Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи", - заявила Петренко агентству "ТАСС".
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Суббота, 3 февраля 2018 г. // Последняя новость 15:30
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