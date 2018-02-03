В Подмосковье задержали опекунов 3-летнего ребенка, подозреваемых в покушении на него Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



"Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы", сообщила



По данным следствия, опека над мальчиком и его младшим братом была оформлена в 2017 году органами соцзащиты Конаковского района Тверской области, дети вместе с опекунами проживали в Москве.



"Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи", - заявила Петренко агентству В Подмосковье задержаны опекуны трехлетнего ребенка, которых подозревают в покушение на его убийство. По данным полиции, 2 февраля опекуны трехлетнего мальчика сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. Малышу, доставленному в одну из больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени. После этого ребенок незамедлительно был переведен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где у него также были диагностирован ушиб головного мозга. Пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии."Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны – 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы", сообщила Агентству городских новостей "Москва" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, опека над мальчиком и его младшим братом была оформлена в 2017 году органами соцзащиты Конаковского района Тверской области, дети вместе с опекунами проживали в Москве."Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи", - заявила Петренко агентству "ТАСС"



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