

Из-за пожара на Филевской линии метро произошел сбой в движении поездов Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". Пассажиров, находящихся в поезде, пришлось высаживать на платформу из-за возгорания контактного рельса, сообщил



По его словам, открытое возгорание ликвидировано сотрудниками станции при помощи огнетушителей, на место прибыла пожарная охрана.



"Пострадавших нет", - отметил источник.



Из-за ЧП поезда на Филевской линии метро следовали с увеличенными интервалами.



"Площадь возгорания составила 0,1 кв м. В настоящий момент оно ликвидировано", сообщает Причиной сбоя в движении поездов на Филевской линии московского метро стало возгорание контактного рельса, произошедшее днем 3 февраля.Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". Пассажиров, находящихся в поезде, пришлось высаживать на платформу из-за возгорания контактного рельса, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.По его словам, открытое возгорание ликвидировано сотрудниками станции при помощи огнетушителей, на место прибыла пожарная охрана."Пострадавших нет", - отметил источник.Из-за ЧП поезда на Филевской линии метро следовали с увеличенными интервалами."Площадь возгорания составила 0,1 кв м. В настоящий момент оно ликвидировано", сообщает ТАСС



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