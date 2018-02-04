Из-за пожара на Филевской линии метро произошел сбой в движении поездов

Причиной сбоя в движении поездов на Филевской линии московского метро стало возгорание контактного рельса, произошедшее днем 3 февраля.
Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". Пассажиров, находящихся в поезде, пришлось высаживать на платформу из-за возгорания контактного рельса, сообщил "Интерфаксу"
осведомлённый источник.
По его словам, открытое возгорание ликвидировано сотрудниками станции при помощи огнетушителей, на место прибыла пожарная охрана.
"Пострадавших нет", - отметил источник.
Из-за ЧП поезда на Филевской линии метро следовали с увеличенными интервалами.
"Площадь возгорания составила 0,1 кв м. В настоящий момент оно ликвидировано", сообщает ТАСС
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