Открытие движения между "Раменками" и "Рассказовкой" перенесли с весны на лето

Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевский линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" будет запущено летом 2018 года, сообщил в субботу, 3 февраля, заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
На новом участке будут открыты семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
"Я думаю, что мы в начале лета полноценно поедем с пассажирами. Уже целиком запустим участок", - цитирует его слова ТАСС
.
Ранее московские власти планировали, что движение по новому участку будет открыто в марте
2018 года.
Что касается соединения западного участка линии с действующим восточным, то вопрос о необходимости его строительства власти Москвы отложили на более дальний период и вернутся к нему после 2020 года
.
"Мы его пока не строим, мы понимаем, что сейчас есть возможность пересадки на МЦК, через Третий пересадочный контур метро. После 2020 года посмотрим, в зависимости от пассажиропотоков", - заявил в декабре прошлого года Хуснуллин.