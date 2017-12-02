NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
3
февраля
pda
Поиск
Архив

Открытие движения между "Раменками" и "Рассказовкой" перенесли с весны на лето
3 февраля 2018 г. | Время публикации 13:05 | Последние изменения 13:59
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевский линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" будет запущено летом 2018 года, сообщил в субботу, 3 февраля, заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

На новом участке будут открыты семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

"Я думаю, что мы в начале лета полноценно поедем с пассажирами. Уже целиком запустим участок", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее московские власти планировали, что движение по новому участку будет открыто в марте 2018 года.

Что касается соединения западного участка линии с действующим восточным, то вопрос о необходимости его строительства власти Москвы отложили на более дальний период и вернутся к нему после 2020 года.

"Мы его пока не строим, мы понимаем, что сейчас есть возможность пересадки на МЦК, через Третий пересадочный контур метро. После 2020 года посмотрим, в зависимости от пассажиропотоков", - заявил в декабре прошлого года Хуснуллин.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19
13 декабря 2017 г.
Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19
Заммэра заявил, что в ближайшие годы в столице будет строиться "не менее 20 километров метро и по 10 станций". Между тем ранее сообщалось, что до конца года в столице сдадут 19 станций, однако пока открылись только три.
2 декабря 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
3.02.2018   15:37
4
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 3 февраля 2018 г. // Последняя новость 15:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>