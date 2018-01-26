Профсоюз медиков отменил акцию в поддержку врача-гематолога Мисюриной из-за решения мэрии Москвы

1 февраля 2018 г. Власти согласовали акцию в поддержку врача Мисюриной, но не в центре Москвы

Пикет с заявленной численностью до 700 человек пройдет 3 февраля в "гайд-парке" "Сокольников". Изначально организаторы планировали провести акцию на Пушкинской или на Суворовской площади, но мэрия предложила другой вариант.