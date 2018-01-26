Профсоюз медиков отменил акцию в поддержку врача-гематолога Мисюриной из-за решения мэрии Москвы

Профсоюз медиков отказался от проведения акции в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной. Как заявил один из руководителей профсоюза врачей "Действие" Андрей Коновал, предложение мэрии провести мероприятие в гайд-парке Сокольники
вместо пикета на Пушкинской и Суворовской площадях не устроило активистов профсоюза, которые из-за этого акцию отменили.
"Врачи готовят обращение в прокуратуру с требованием наказать чиновников, которые приняли решение отказать в согласовании акции. Однако от планов провести массовую акцию медики не отказываются - митинг, вероятно, состоится во второй половине февраля", - сообщил Коновал "Эху Москвы"
.
22 января Черемушкинский суд приговорил
Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента в 2013 году. Мужчина скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему трепанобиопсию. Следствие сочло, что врач допустила нарушения по время процедуры и проколола иглой кровеносный сосуд.
Решение суда возмутило
не только медицинское сообщество, но и вызвало негативную реакцию госорганов. Так, в департаменте здравоохранения Москвы приговор Мисюриной назвали "чудовищной ошибкой"
и пообещали добиваться пересмотра дела.