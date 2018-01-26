NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
февраля
pda
Поиск
Архив

Профсоюз медиков отменил акцию в поддержку врача-гематолога Мисюриной из-за решения мэрии Москвы
3 февраля 2018 г. | Время публикации 15:30 | Последние изменения 21:16
Рубрики: Общество  
 
Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52
Профсоюз медиков отказался от проведения акции в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной. Как заявил один из руководителей профсоюза врачей "Действие" Андрей Коновал, предложение мэрии провести мероприятие в гайд-парке Сокольники вместо пикета на Пушкинской и Суворовской площадях не устроило активистов профсоюза, которые из-за этого акцию отменили.

"Врачи готовят обращение в прокуратуру с требованием наказать чиновников, которые приняли решение отказать в согласовании акции. Однако от планов провести массовую акцию медики не отказываются - митинг, вероятно, состоится во второй половине февраля", - сообщил Коновал "Эху Москвы".

22 января Черемушкинский суд приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента в 2013 году. Мужчина скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему трепанобиопсию. Следствие сочло, что врач допустила нарушения по время процедуры и проколола иглой кровеносный сосуд.

Решение суда возмутило не только медицинское сообщество, но и вызвало негативную реакцию госорганов. Так, в департаменте здравоохранения Москвы приговор Мисюриной назвали "чудовищной ошибкой" и пообещали добиваться пересмотра дела.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Власти согласовали акцию в поддержку врача Мисюриной, но не в центре Москвы
1 февраля 2018 г.
Власти согласовали акцию в поддержку врача Мисюриной, но не в центре Москвы
Пикет с заявленной численностью до 700 человек пройдет 3 февраля в "гайд-парке" "Сокольников". Изначально организаторы планировали провести акцию на Пушкинской или на Суворовской площади, но мэрия предложила другой вариант.
31 января 2018 г.
29 января 2018 г.
26 января 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.02.2018   3:52
1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 4 февраля 2018 г. // Последняя новость 3 февраля 2018 г. 22:54
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>