В центре Москвы на патриотический митинг собрали 60 тысяч человек Рубрики: Общество

Агентство городских новостей "Москва"



Участникам митинга раздали плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, а также партии "Единая Россия", сообщает



Из-за мероприятия с 10 утра и до 14 часов дня были перекрыты несколько улиц — Ильинка, Варварка, часть Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста, Москворецкий мост и Москворецкая улица.



Как сообщает 3 февраля сразу в нескольких регионах России прошли патриотические митинг-концерты. Крупнейшая по количеству участников акция состоялась днем в субботу в Москве. По официальным подсчетам МВД, на митинг-концерт "Россия в моем сердце", который прошел в первой половине дня у стен Кремля, на Васильевском спуске, пришли более 60 тысяч человек.Участникам митинга раздали плакаты Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, а также партии "Единая Россия", сообщает РБК Из-за мероприятия с 10 утра и до 14 часов дня были перекрыты несколько улиц — Ильинка, Варварка, часть Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста, Москворецкий мост и Москворецкая улица.Как сообщает "Новая газета" , организатором митинга-концерта в Москве "Россия в моем сердце" выступила Общественная палата. Целью акции там назвали "единство народа". Акция также приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве.



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