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Парк "Остров мечты" откроется на год позже, чем планировали власти Москвы
3 февраля 2018 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 19:11
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Парк "Остров мечты" планируется открыть для посетителей в 2019 году, сообщил 3 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В парке в основном уже фактически закончены работы в монолитной части, работы по строительству паркинга на 3,7 тысяч машино-мест, основные конструкции в самом крытом парке. Я думаю, что к концу года, во всяком случае, в начале следующего, инвестор закончит строительные работы. Потом еще будем заниматься отладкой и подготовкой к эксплуатации, а в 2019 году парк полноценно начнет работать", - цитирует слова Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что ровно год назад Хуснуллин заявлял, что "строительство парка идет хорошими темпами, и запуск объекта намечен на первое полугодие следующего года", то есть на первую половину 2018-го.

"Остров мечты" - это первый крытый тематический парк в России. Его строительство началось в марте 2016 года. Планируется, что благодаря круглогодичной работе парка, уникальной концепции и масштабности его посетителями станут порядка 50 млн человек в год, что сделает его одной из самых знаковых туристических достопримечательностей Москвы.
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