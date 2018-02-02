Итоги "снегопада века" 3 февраля: выпало 25% месячной нормы осадков, отменено больше 100 авиарейсов

В Москве с утра и до вечера субботы, 3 февраля, выпало 25% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре России. По данным метеостанции на ВДНХ, на город выпало 9 мм осадков при норме февраля 36 мм, сообщает Агентство городских новостей "Москва"
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Из-за непогоды в субботу почти 110 авиарейсов было задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис "Яндекс.Расписание". Так, в "Шереметьево" задержан 51 рейс, в "Домодедово" - 25 рейсов задержано и девять отменено. В свою очередь, во "Внуково" задержано 23 рейса и один отменен.
Авиакомпания "Аэрофлот" переносит в связи с неблагоприятными метеоусловиями время вылетов 49 рейсов из Москвы и в Москву, 21 рейс будет отменен, передает "ТАСС"
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"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Шереметьево" "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года, - отмечают в "Аэрофлоте". Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы".
В частности, отменяются рейсы в Берлин, Будапешт, Вену и в ряд российских городов, в том числе Самару, Екатеринбург и Воронеж, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Осадки привели и к тому, что шесть населенных пунктов остались без света в Подмосковье. Около 200 жителей городского округа Истра в Московской области остались без электричества, сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе регионального министерства энергетики.
Как сообщили накануне синоптики, снежный циклон, который обрушился на столицу 3 февраля, стал самым сильными
для февраля с начала века.